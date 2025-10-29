Nvidia tiến sát mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD

Hãng chip Mỹ hiện được định giá 4.890 tỷ USD, có khả năng trở thành công ty đầu tiên trên thế giới cán mốc 5.000 tỷ USD.

Đóng cửa phiên giao dịch 28/10, cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia tăng 5%, giúp vốn hóa hãng này tăng 230 tỷ USD, lên 4.890 tỷ USD. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 4.940 tỷ USD. Nvidia đang trên đà trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD.

Cổ phiếu hãng này tăng tốc sau khi CEO Jensen Huang thông báo hàng loạt tin tức trong một hội thảo ở Washington (Mỹ) ngày 28/10. Theo đó, Nvidia đã nhận các đơn hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD. Toàn bộ chip Blackwell - chip AI nhanh nhất của hãng - hiện được sản xuất hoàn toàn ở Arizona (Mỹ). Trước đó, các loại chip tiên tiến nhất của Nvidia chỉ sản xuất ở Đài Loan (Trung Quốc).

Logo Nvidia tại triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Khương Nha

Công ty này sẽ tạo ra 7 siêu máy tính mới cho Bộ Năng lượng, giúp Mỹ duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân. Siêu máy tính lớn nhất sẽ sử dụng phần mềm của Oracle, 100.000 chip AI Blackwell cao cấp từ Nvidia. Huang cũng ca ngợi các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện này.

Nokia hôm qua cũng tuyên bố Nvidia mua 1 tỷ USD cổ phần trong hãng thiết bị viễn thông này. Hai bên đang hợp tác chiến lược để phát triển công nghệ mạng 6G tiếp theo.

Nvidia là cái tên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI toàn cầu vài năm qua. Họ liên tiếp ký được nhiều hợp đồng và nỗ lực tránh thiệt hại từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Năm nay, cổ phiếu công ty này đã tăng hơn 50%. Vốn hóa của hãng lần đầu cán mốc 4.000 tỷ USD hồi tháng 7.

Cũng trong phiên 28/10, cổ phiếu Microsoft - công ty có vốn hóa lớn thứ 2 thế giới, tăng 2%, kéo giá trị thị trường hãng này vượt mốc 4.000 tỷ USD. Microsoft và OpenAI trước đó công bố thỏa thuận tái cấu trúc, cho phép công ty mẹ ChatGPT tách khỏi mô hình phi lợi nhuận và có khả năng niêm yết cổ phiếu trong tương lai. Apple cũng có thời điểm cán mốc 4.000 tỷ USD, nhưng chốt phiên lại xuống dưới mốc này.

