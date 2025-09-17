Nvidia GeForce RTX 50 Series hỗ trợ sinh viên tăng tốc học tập

Dòng laptop trang bị GPU RTX 50 Series mang đến hiệu năng xử lý cao, hỗ trợ học tập, sáng tạo nội dung và chơi game, với giá từ 20 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi mùa tựu trường.

Nvidia cho biết các GPU Nvidia GeForce RTX 50 Series được xây dựng trên kiến trúc Ada Lovelace, tích hợp công nghệ dò tia thời gian thực (Ray Tracing), tạo khung hình DLSS 4 và tăng tốc bởi AI. Nhờ hiệu năng cao cùng thiết kế mỏng nhẹ, các mẫu laptop dùng chip này có thể xử lý tốt các tác vụ dựng hình 3D, học máy, mô phỏng dữ liệu lớn hay chơi thể thao điện tử, đồng thời duy trì mức nhiệt thấp và tiếng quạt êm.

Sinh viên học tập với laptop chạy chip Nvidia. Ảnh: Nvidia

Trường Sơn, sinh viên trường Sĩ quan Chính trị cho biết đang sử dụng laptop có card đồ họa GeForce RTX 5050. Nam sinh viên đánh giá cấu hình mang lại hiệu năng mạnh, xử lý mượt phần mềm AI như LM Studio. "Máy vận hành mượt mà khi xử lý dữ liệu lớn và chạy các phần mềm trí tuệ nhân tạo, giúp học tập liền mạch, sáng tạo không giới hạn", nam sinh viên nói.

Nhiều sinh viên kỹ thuật cũng tận dụng sức mạnh GPU để tăng hiệu suất học tập. Đơn cử, Thanh Tịnh, sinh viên Đại học bách khoa cho biết khi thực hiện đồ án AutoCAD dung lượng lớn, laptop mẫu laptop Gagabyte Gaming A16 trang bị RTX 5060 trở thành lựa chọn phù hợp vì sức mạnh phần cứng.

Nguyễn Trường Sơn, thủ khoa trường Sỹ quan Chính trị, Kỳ thi PTTH Quốc gia 2025, học tập trên laptop dùng RTX 5050. Ảnh: NVCC

Bên cạnh các ngành STEM, sinh viên kinh tế cũng tận dụng công nghệ AI từ GPU RTX để tăng tốc học tập. Vũ Đặng Gian San, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết các mẫu laptop dùng GPU Nvidia GeForce RTX 5050 giúp xử lý nhanh phần mềm chuyên ngành, mô phỏng thị trường, trực quan hóa dữ liệu lớn và vận hành mượt các mô hình tài chính. "Khi thuyết trình, tôi dùng Amuse AI và MSI AI Artist để tạo ảnh, video minh họa", San nói về cách thiết bị hỗ trợ học tập.

Hiện các mẫu laptop trang bị GPU RTX 50 Series đang được bán tại Việt Nam với giá từ 20 triệu đồng, kèm ưu đãi đến ngày 31/10 như giảm thêm đến 10 triệu đồng cho tân sinh viên, trả góp lãi suất 0%, tặng phần mềm Microsoft Office bản quyền và chương trình thu cũ đổi mới.

Hoài Phương