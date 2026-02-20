Nvidia đang đàm phán rót 30 tỷ USD vào OpenAI

Nvidia đang thảo luận để đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI, thay cho thỏa thuận rót 100 tỷ USD cách đây nửa năm, theo Financial Times.

Công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới được cho là đang tiến gần việc hoàn tất khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI, thay cho cam kết rót 100 tỷ USD trước đó. Hai bên đang trong quá trình thảo luận bí mật và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Khoản đầu tư có thể được chốt sớm nhất cuối tuần này.

Financial Times cho hay OpenAI sẽ tái đầu tư phần lớn số vốn mới gọi vào phần cứng của Nvidia, nhưng hai công ty không tiếp tục cam kết hợp tác dài hạn trị giá 100 tỷ USD công bố cuối năm ngoái.

Còn theo nguồn tin giấu tên của CNBC, khoản đầu tư này liên quan đến một vòng gọi vốn với mức định giá OpenAI lên đến 730 tỷ USD.

Nvidia và OpenAI đều từ chối bình luận về vấn đề này.

Trước đó vào tháng 9/2025, Nvidia thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI theo thỏa thuận xây trung tâm dữ liệu khổng lồ để đào tạo, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo. Theo các điều khoản, Nvidia dự kiến đầu tư 10 đợt, mỗi đợt 10 tỷ USD theo đà tăng nhu cầu điện toán của OpenAI trong nhiều năm. Họ được đổi lại một tỷ lệ sở hữu đáng kể tại startup này.

Thỏa thuận được kỳ vọng mang lại ngân sách lớn cho OpenAI, cũng như cho phép tiếp cận nguồn chip bán dẫn tiên tiến để duy trì vị thế thống trị lĩnh vực AI.

Gần đây, nhiều câu hỏi được đặt ra về tình trạng của thỏa thuận, đặc biệt sau khi Wall Street Journal hồi tháng 1 đưa tin thỏa thuận này đang bị "đóng băng". Tuy nhiên, CEO Nvidia Jensen Huang sau đó phủ nhận tin đồn bất hòa với OpenAI và khẳng định sẽ đầu tư lớn vào startup này.

"Chúng tôi sẽ đầu tư khoản tiền khổng lồ vào OpenAI. Tôi tin tưởng OpenAI, những gì họ làm thật đáng kinh ngạc. Đó là một trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất thời đại này và tôi thực sự thích làm việc với Sam Altman", CEO Nvidia Jensen Huang cho biết hôm 31/1.

Khi được hỏi liệu số tiền có vượt 100 tỷ USD không, ông đáp CEO OpenAI Sam Altman sẽ là người công bố con số cụ thể.

CEO OpenAI Sam Altman cũng tìm cách xoa dịu lo ngại về thỏa thuận. Ông viết trên mạng xã hội X rằng rất thích làm việc với Nvidia và ông "không hiểu sự điên rồ này đến từ đâu".

OpenAI đang thảo luận gọi vốn với các nhà đầu tư khác và tổng quy mô vòng gọi vốn có thể đạt khoảng 100 tỷ USD, theo CNBC. Tiến độ các cuộc đàm phán được đẩy nhanh trong những tuần gần đây nhưng chưa có kết quả.

Quá trình gọi vốn của OpenAI có thể được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên là những khoản đầu tư chiến lược từ Amazon, Microsoft và Nvidia. Giai đoạn sau là các khoản góp vốn từ nhiều nhà đầu tư hơn.

