Nvidia chiếm 94% thị phần card đồ họa

Nvidia củng cố vị thế thống trị thị trường card đồ họa (GPU) nhờ doanh số tăng mạnh, khi người dùng tranh thủ mua sắm vì lo ngại thuế quan tăng.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Jon Peddie Research (JPR), tổng số GPU bán ra trong quý II/2025 đạt 11,6 triệu chiếc, tăng 27% so với quý trước, còn lượng CPU dành cho PC đạt 21,7 triệu, tăng 21,6%, phá vỡ xu hướng sụt giảm những năm gần đây.

Jon Peddie, Chủ tịch của JPR, cho biết: "Giá card tầm trung và phổ thông giảm, trong khi các dòng cao cấp lại tăng và nhiều nhà bán lẻ thông báo hết hàng. Đây là hiện tượng bất thường trong quý II. Nguyên nhân chính là người dùng cố gắng mua sớm để tránh mức thuế nhập khẩu dự kiến tăng".

Trong số các nhà sản xuất GPU, Nvidia giữ ngôi vương với 94% thị phần, tăng 2,1% so với quý đầu năm. AMD xếp thứ hai với gần 6%, trong khi thị phần của Intel quá nhỏ và không được ghi nhận trên biểu đồ.

Card đồ họa GeForce RTX 4090 của Nvidia. Ảnh:Trusted Reviews

Các dòng GPU thế hệ mới của Nvidia và AMD ra mắt hồi đầu năm, trong khi Intel giới thiệu sản phẩm từ cuối 2024. Bên cạnh đó, thị trường liên tục chứng kiến tình trạng khan hiếm hàng, khiến người dùng khó mua card đồ họa đúng giá niêm yết. Phải đến tháng 8, giá card tầm trung mới ổn định trở lại, còn các mẫu GPU cao cấp vẫn đắt đỏ và khó mua.

Tuy nhiên, JPR nhận định sự tăng trưởng đột biến này là tạm thời và dự báo thị trường GPU giảm 5,4% từ năm 2024 đến 2028, do nhiều yếu tố, như người dùng dần chuyển sang các thiết bị khác ngoài PC, hay bị cạnh tranh bởi các CPU tích hợp đồ họa mạnh mẽ như dòng chip Strix Halo của AMD.

Jon Peddie Research (JPR) là công ty tư vấn, nghiên cứu thị trường chuyên về lĩnh vực công nghệ cao. Công ty thành lập năm 2001 bởi tiến sĩ Jon Peddie, một trong những nhà phân tích có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới trong ngành công nghiệp đồ họa. JPR nổi tiếng với khả năng phân tích chuyên sâu về thị trường GPU và CPU, cung cấp thông tin quan trọng để nhà sản xuất, nhà đầu tư, người tiêu dùng hiểu rõ hơn về động lực và xu hướng của ngành công nghiệp này.

Huy Đức (theo Tom's Hardware)