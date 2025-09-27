Nutricare thăng hạng trong top 10 công ty thực phẩm uy tín 2025

Nutricare lên vị trí số 8 trong top 10 công ty thực phẩm uy tín ngành sữa năm 2025, tăng một hạng so với kỳ đánh giá năm 2024.

Theo ông Nguyễn Đức Minh, Tổng giám đốc Nutricare, việc 5 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng là dấu mốc thể hiện sự ghi nhận từ thị trường, đồng thời phản ánh cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng xây dựng một tương lai khỏe mạnh.

Top 10 công ty thực phẩm uy tín được công bố ngày 22/9. Ảnh: Vietnam Report

Bảng xếp hạng Top 10 công ty thực phẩm uy tín 2025 do Vietnam Report công bố ngày 22/9. Kết quả cho thấy sự bền bỉ của Nutricare trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học, hướng đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người Việt.

Các giải pháp dinh dưỡng của Nutricare được nhiều người Việt tin dùng. Ảnh: Nutricare

Thành lập năm 2010, trong hành trình 15 năm phát triển, Nutricare tập trung vào mục tiêu kiến tạo dinh dưỡng y học, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học quốc tế, đặc biệt chuẩn Mỹ, nhằm mang đến các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt.

Năm 2023, Nutricare hợp tác chiến lược với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Mỹ (NMNI-USA), cho ra đời nhiều sản phẩm mới, trong đó có Metacare Opti. Sản phẩm này được phát triển với công nghệ 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cân nặng và sự phát triển chiều cao ở trẻ.

Sản phẩm Metacare Opti với 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe. Ảnh: Nutricare

Trong bối cảnh ngành sữa Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế, Nutricare là một trong những doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 8 năm liên tiếp. Doanh nghiệp cũng là một trong 4 đại diện ngành sữa được lựa chọn tham gia không gian trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc" của Bộ Công thương tại triển lãm 80 năm Quốc khánh.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP và GMP, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Theo đại diện Nutricare, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học, đồng hành cùng sự phát triển của ngành sữa, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

(Nguồn: Nutricare)