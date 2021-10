Nutricare ra mắt Meta Fresh - sữa tươi bổ sung sữa non

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare, doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam ra mắt sản phẩm Meta Fresh, chính thức gia nhập thị trường sữa tươi từ tháng 10.

Sở hữu đội ngũ nhà khoa học dinh dưỡng, chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Nutricare với sản phẩm mới nhất của mình - sữa tươi Meta Fresh đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Không chỉ được chú ý bởi nguồn sữa tươi nguyên chất từ Tam Đảo, Meta Fresh còn được đánh giá cao nhờ vào các giá trị dinh dưỡng, trong đó có việc bổ sung thêm sữa non giúp tăng cường miễn dịch.

Meta Fresh - sữa tươi bổ sung sữa non, sản phẩm mới nhất của Nutricare, vừa ra mắt thị trường trong tháng 10. Ảnh: Nutricare

Để đảm bảo nguồn cung cấp sữa tươi nguyên chất cho Meta Fresh, Nutricare đã bắt tay cùng Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Từ vùng nguyên liệu đến kỹ thuật chăn nuôi của bà con nông dân Hợp tác xã Tam Đảo đều áp dụng tiêu chuẩn VietGAP nhằm mang đến những dòng sữa tươi ngon, thanh mát.

Không chỉ có nguồn cung chất lượng và ổn định, việc hợp tác với Hợp tác xã Tam Đảo của Nutricare còn tạo được đầu ra ổn định cho nông sản tại khu vực, bên cạnh đó là cung cấp lựa chọn dinh dưỡng mới cho người tiêu dùng. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Nutricare nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong việc mở rộng nguồn nguyên liệu sữa tươi tại Tam Đảo, hướng tới phát triển lâu dài.

Tại vùng núi Tam Đảo, nơi có thổ nhưỡng tốt, nhiều dòng suối mát trong và khí hậu mát mẻ quanh năm tạo ra nguồn thức ăn dinh dưỡng cho đàn bò, bò sữa được nuôi theo hình thức chăn nuôi tự nhiên, được đảm bảo nguồn thức ăn sạch. Theo các chuyên gia, đây chính là yếu tố then chốt giúp cho đàn bò tăng trưởng đạt chuẩn và tạo ra dòng sữa với chất lượng dinh dưỡng vượt trội, đạt các chỉ số tốt nhất, và quan trọng hơn chính là lưu giữ trọn vẹn hương vị tươi mới từ thiên nhiên.

Đại diện Nutricare cho biết Meta Fresh đảm bảo tiêu chuẩn "sữa sạch 3 không": Không sử dụng hormone tăng trưởng cho bò - Quy trình chăm sóc đàn bò hoàn toàn không sử dụng hormone tăng trưởng; Không dư lượng thuốc kháng sinh - Đàn bò được chăn nuôi trên đồng cỏ hữu cơ tự nhiên cạnh dòng suối trong lành, nguồn thức ăn của đàn bò hoàn toàn không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất, không có dư lượng thuốc kháng sinh trong sữa; Không sử dụng chất bảo quản - Đảm bảo an toàn, mang đến hương vị tươi mới, an lành từ thiên nhiên cho người tiêu dùng.

Nhà máy Nutricare được trang bị dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng với thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh: Nutricare

Với thành phần 100% từ thiên nhiên, lưu giữ trọn vẹn hương vị sữa tươi thuần khiết cùng các vi chất dinh dưỡng tự nhiên trong sữa có lợi cho sức khỏe, Meta Fresh mang đến cho người dùng nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày.

Đáng nói hơn, Meta Fresh còn bổ sung sữa non cao cấp được nhập khẩu từ Mỹ, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, mang đến hệ miễn dịch khỏe mạnh cho cả gia đình. Sự kết hợp này đã mang đến một sản phẩm vừa dinh dưỡng, vừa an lành, vừa mang hương vị tươi ngon thuần túy của nguồn sữa tươi tinh khiết.

Sữa tươi bổ sung sữa non Meta Fresh có hai vị: có đường và ít đường, phù hợp với khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của mọi người. "Với Meta Fresh, người tiêu dùng có thêm lựa chọn mới về một sản phẩm sữa tươi giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình", đại diện Nutricare khẳng định.

MC Đan Lê tin tưởng sử dụng Meta Fresh cho gia đình bởi sản phẩm có hương vị tươi mới cùng công thức bổ sung sữa non hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ảnh: NVCC

Theo báo cáo của Euromonitor, sản lượng tiêu thụ sữa và các chế phẩm từ sữa của Việt Nam đạt 1,76 triệu tấn trong năm 2020, tăng 8,6% so với 2019. Trong đó, tiêu thụ sữa ở khu vực thành thị tăng 10%, ở khu vực nông thôn tăng 15%. Tuy nhiên, ngành sữa hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 35% nhu cầu nên dư địa phát triển của ngành này vẫn còn rất lớn. Ngành sữa, trong đó có sữa tươi vẫn đang là một thị trường đầy tiềm năng tại Việt Nam.

Diệp Chi