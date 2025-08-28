Nutricare chia sẻ hành trình phát triển tại triển lãm mừng Quốc khánh

Nutricare giới thiệu hành trình 15 năm phát triển cùng các giải pháp dinh dưỡng y học hiện đại, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nhằm tôn vinh những thành quả xây dựng và phát triển đất nước. Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc" của Bộ Công Thương, quy tụ gần 100 doanh nghiệp hàng đầu, khẳng định vai trò trong đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững suốt 8 thập kỷ qua.

Gian hàng Nutricare thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Nutricare

Nutricare là một trong 4 doanh nghiệp sữa đạt "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" được Bộ Công thương lựa chọn để góp mặt tại đây. Thương hiệu sẽ giới thiệu hành trình 15 năm phát triển, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học hiện đại. Tất cả nhằm mang tới những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.

Không gian trải nghiệm của Nutricare được mô phỏng như một phòng nghiên cứu thu nhỏ, nơi khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu về các dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành riêng cho người Việt Nam. Những sản phẩm này được thương hiệu hợp tác chiến lược với Viện Dinh dưỡng y học Nutricare Mỹ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng y học cá nhân hóa cho từng đối tượng như: trẻ em suy dinh dưỡng - thấp còi, tiêu hóa kém, đề kháng yếu hay người bệnh tiểu đường, loãng xương, ung thư... Đây cũng là loạt sản phẩm 8 năm liền chinh phục bộ tiêu chí khắt khe của chương trình "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" - chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, giao Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương chủ trì.

Nhiều người lớn tuổi cũng tới tham quan triển lãm và chụp ảnh check-in tại gian hàng của thương hiệu ở triển lãm. Ảnh: Nutricare

Điểm nhấn nổi bật của gian hànglà sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti. Đây được coi thành tựu mang tính tiên phong do Nutricare và NMNI-USA nghiên cứu phát triển, với công nghệ 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn. Thông qua cách tiếp cận khoa học, hiện đại và gần gũi, gian hàng của Nutricare truyền tải mạnh mẽ thông điệp "Dinh dưỡng y học không chỉ là thực phẩm đơn thuần mà còn mà là giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, hiệu quả vì một thế hệ người Việt tương lai khỏe mạnh, vươn tầm".

Ông Nguyễn Đức Minh, Tổng giám đốc Nutricare, chia sẻ với triển lãm 80 năm, thương hiệu không chỉ mang đến các sản phẩm dinh dưỡng y học chất lượng cao mà còn kể câu chuyện về hành trình 15 năm phát triển, từ những ngày đầu thành lập đến khi vươn mình trở thành "Thương hiệu quốc gia Việt Nam".

Sản phẩm Metacare Opti là thành tựu khoa học do Nutricare và NMNI-USA nghiên cứu phát triển thành công với đột phá 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic. Ảnh: Nutricare

"Việc được Bộ Công thương tin tưởng lựa chọn góp mặt tại triển lãm không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của Nutricare mà còn là một cột mốc quan trọng trong hành trình hội nhập và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ ngành sữa quốc tế", ông nói.

Thành lập từ năm 2010, trong suốt hành trình 15 năm phát triển, Nutricare kiên định sứ mệnh kiến tạo dinh dưỡng y học. Trong đó, thương hiệu đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học quốc tế, đặc biệt chuẩn Mỹ, mang đến những giải pháp dinh dưỡng vượt trội cho người Việt. Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong ngành thực phẩm như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP và GMP, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng cao.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare)