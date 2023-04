Nutifood và sứ mệnh phát triển chiều cao, nâng tầm vóc Việt

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng giúp tăng chiều cao, nhãn hàng Nuvi Grow còn lan tỏa bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khỏe đến trẻ em.

Các em nhỏ trình diễn bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khỏe trong Lễ phát động bài tập hôm 18/4 tại trường Mầm non Thành phố. Ảnh: Phúc Tăng

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chiều cao

Chiều cao của người Việt hiện đứng thứ 4 Đông Nam Á, thấp hơn so với các nước châu Á và thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu dù phần lớn trẻ em Việt Nam mới sinh có chiều dài tương đương với trẻ em ở các quốc gia khác (khoảng 50 cm). Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019 - 2020, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt là 168,1 m và nữ là 156,2 m.

"Con cao hay thấp là do gen di truyền", không ít các ông bố bà mẹ đã suy nghĩ như vậy và vì thế họ đã "phó mặc" cho gen và không quan tâm đến các biện pháp tăng chiều cao cho con. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, di truyền chỉ ảnh hưởng tới chiều cao của mỗi người khoảng 23%, còn lại là các yếu tố như dinh dưỡng, vận động, môi trường sống. Trong đó, chế độ dinh dưỡng quyết định đến 32% khả năng thay đổi "cục diện thể trạng" của trẻ. Như vậy, nếu trẻ có gen bố mẹ không cao nhưng được đáp ứng đủ các yếu tố kể trên thì vẫn có thể cao vượt trội. Ngược lại, nếu trẻ có gen cao nhưng không được chăm sóc tốt thì chiều cao cũng có thể không như mong đợi.

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP HCM cho biết: "Nhiều phụ huynh nước ta thiếu hụt kiến thức về bổ sung dinh dưỡng trong chế độ ăn cho trẻ, nhất là ở giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, tiền dậy thì và dậy thì - những giai đoạn quyết định rất lớn đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Suy dinh dưỡng thấp còi khi bé cũng là nguyên nhân hạn chế chiều cao khi trưởng thành".

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt. Ảnh: Phúc Tăng

Bác sĩ phân tích chế độ dinh dưỡng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của trẻ. Khẩu phần ăn phổ biến thiếu các chất dinh dưỡng cho tăng trưởng chiều cao như đạm, canxi, sắt, kẽm, vitamin D, vitamin A... Có 2 xu hướng dinh dưỡng hiện nay là ở những gia đình khó khăn về kinh tế thì chế độ ăn của trẻ thường thiếu chất, trẻ không được uống sữa và có nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi. Ngược lại, trẻ ở những gia đình có điều kiện, nhất là khu vực thành phố lớn hoặc những địa phương đang phát triển kinh tế, nhịp sống bận rộn, trẻ có xu hướng nạp quá nhu cầu về năng lượng, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, nước ngọt... Điều này dễ gây nên tình trạng thừa cân béo phì nhưng vẫn thiếu các chất dinh dưỡng cho chiều cao do khẩu phần ăn không cân đối, thiếu chất xơ, rau quả... Do đó trẻ cũng không thể phát triển chiều cao tối ưu.

Việc vận động của trẻ cũng bị hạn chế do thiếu sân chơi hay bản thân bố mẹ chưa xem trọng hoạt động thể chất, từ đó hạn chế phát triển chiều cao ở trẻ.

Trong môi trường bùng nổ công nghệ, trẻ có nhiều niềm vui với hoạt động tĩnh tại như sử dụng smartphone cho các hoạt động giải trí... Việc này vừa hạn chế vận động ở trẻ vừa ảnh hưởng giấc ngủ, nhiều trẻ thức rất khuya cũng ảnh hưởng sự phát triển chiều cao.

Giải pháp giúp trẻ tăng chiều cao

Để trẻ có thể phát triển chiều cao tối đa, theo bác sĩ Minh Nguyệt, về mặt dinh dưỡng, trẻ cần được bổ sung bộ ba dưỡng chất cần thiết giúp phát triển hệ xương toàn diện là canxi, vitamin K2 và vitamin D3. Tuy nhiên, dinh dưỡng giúp trẻ tối ưu chiều cao cũng cần phải phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ.

Bổ sung Nuvi Grow - sữa tăng chiều cao từ Thụy Điển vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho bé nhằm phát triển chiều cao tối ưu là một gợi ý được nhiều bố mẹ tin tưởng. Giải pháp dinh dưỡng Nuvi Grow không chỉ được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) mà còn được "đo ni đóng giày" dành riêng cho thể trạng đặc thù của trẻ em Việt. Trong Nuvi Grow có chứa công thức Nuvi Power độc quyền, là sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất canxi, vitamin D3, vitamin K2 giúp hệ xương của bé chắc khỏe, tăng cường phát triển chiều cao tốt hơn. Bên cạnh đó, Nuvi Grow còn giúp bé tăng cường sức đề kháng khỏe mạnh, hoàn thiện não bộ, võng mạc mắt để tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi.

Sữa Nuvi Grow được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ảnh: Phúc Tăng

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ và tập luyện những môn thể thao giúp tăng chiều cao đều đóng vai trò quan trọng. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cần rèn cho con trẻ thói quen luyện tập đều đặn, đây cũng là tiền đề giúp cơ và xương của trẻ được phát triển tốt.

Đánh giá cao tầm quan trọng của vận động, nhãn hàng sữa tăng chiều cao Nuvi Grow đã đồng hành cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức sự kiện Lễ phát động "Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khỏe" vào sáng 18/4 tại Trường Mầm non Thành phố, Quận 3. Theo ban tổ chức, các động tác của bài tập khởi động được xây dựng nhằm tăng chiều cao và sức khỏe, hướng tới mục tiêu nâng tầm vóc Việt. Sau lễ phát động, bài tập khởi động sẽ tiếp tục được triển khai ở các trường mầm non. Nuvi Grow cũng tiếp tục đồng hành để tạo ra các sân chơi bổ ích cho bé, đồng thời hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao, giúp phát triển chiều cao, tăng cường thể chất cho trẻ ở độ tuổi mầm non.

Một hoạt động vận động giúp trẻ tăng chiều cao được nhãn hàng Nuvi Grow phối hợp với các trường mầm non tổ chức. Ảnh: Phúc Tăng

Chia sẻ về việc đồng hành cùng sự kiện, ông Mai Thanh Việt, Phó tổng giám đốc Marketing, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood cho biết: "Nhãn hàng Nuvi Grow tham gia đồng hành cùng chương trình với sứ mệnh phối hợp cùng các ban ngành để nâng cao nhận thức, cung cấp các hoạt động truyền thông giáo dục để các bậc phụ huynh có thể tìm ra các giải pháp phù hợp giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu."

Với kim chỉ nam "Phát triển chiều cao - Nâng tầm vóc Việt", Nutifood và nhãn hàng Nuvi Grow hi vọng "Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khỏe" sẽ được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, từ đó hướng đến mục tiêu nâng cao thể chất để phục vụ học tập, lao động.

Kim Anh