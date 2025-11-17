Nutifood trao 10 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai sau bão

Nutifood đóng góp 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão Kalmaegi.

Buổi trao tặng diễn ra ngày 15/11, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành tỉnh Gia Lai.

Khoản hỗ trợ của Nutifood sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận và phân bổ kịp thời đến những khu vực cần thiết. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhận định hành động của Nutifood "giàu trách nhiệm xã hội, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm người dân đang chịu nhiều tổn thất".

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (cơn bão số 13) đã gây thiệt hại diện rộng tại tỉnh và nhiều khu vực lân cận. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 5.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bão khiến hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục nghìn căn nhà bị tốc mái hoặc sập đổ, hệ thống điện nước bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng với hàng chục nghìn ha cây trồng hư hại và hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ngư dân ven biển chịu ảnh hưởng lớn khi nhiều tàu thuyền bị hư hỏng, không thể ra khơi trở lại trong thời gian ngắn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo địa phương cùng công ty Nutifood trong buổi lễ trao tặng. Ảnh: Ngọc Thảo

Ngay sau bão, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục hạ tầng và đảm bảo an sinh. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại quá lớn nên cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội để giúp bà con tái thiết cuộc sống.

Chiều ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến Gia Lai thị sát tình hình và chủ trì họp trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi sản xuất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy", hỗ trợ miền Trung khôi phục hàng chục nghìn ngôi nhà trước Tết.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết sau khi bão Kalmaegi đi qua, điều khiến đơn vị trăn trở nhất là những khó khăn chồng chất mà người dân đang phải đối mặt. "Chúng tôi hy vọng sự đóng góp của Nutifood sẽ góp phần giúp bà con san sẻ phần nào gánh nặng, tái thiết cuộc sống, khôi phục sinh kế và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật", ông nói.

Trong suốt 25 năm phát triển, Nutifood luôn xem trách nhiệm cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình an sinh dài hạn như: trao tặng sữa và trang thiết bị y tế trong Covid-19; hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung, miền Bắc; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cải thiện dinh dưỡng cho đồng bào khó khăn trên cả nước. Mỗi năm, công ty dành hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động hướng về cộng đồng, trải rộng từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến hỗ trợ an sinh cho trẻ em, người già và người yếu thế.

Năm 2025, công ty đã khởi công xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước quen thuộc. Đại diện doanh nghiệp cho biết, cây cầu là lời tri ân Nutifood gửi đến người tiêu dùng đã đồng hành thương hiệu trong suốt 25 năm qua, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

Diệp Chi