Nutifood rót thêm 6.000 tỷ mở rộng trang trại Gia Lai

Sau khi đầu tư 4.500 tỷ đồng vào trang trại - nhà máy Gia Lai, Nutifood rót thêm 6.000 tỷ để nâng quy mô đàn bò, diện tích đồng cỏ và công suất nhà máy.

Thông tin nêu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 ngày 29/8. Trong hội nghị, Nutifood ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành "thiên đường bò sữa" và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại diện Nutifood nhận Bản ghi nhớ đầu tư mở rộng trang trại và nhà máy chế biến sữa từ lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Lan

Đến nay, tổng vốn đầu tư của Nutifood tại Gia Lai đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa. Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất lớn, đạt chuẩn thế giới.

Nguồn vốn 6.000 tỷ được phân bổ cho kế hoạch mở rộng quy mô trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 lên 187 ha, đồng cỏ từ 569 ha lên 1.468 ha. Vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha, qua đó mang lại thu nhập cho người dân tại địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cây trồng tại Gia Lai.

Nhân viên trang trại NutiMilk Gia Lai bên đàn bò sữa. Ảnh: Hoàng Lan

Doanh nghiệp sẽ đầu tư công nghệ cao và áp dụng chuẩn quốc tế trong toàn bộ quy trình sản xuất tại trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai. Chiến lược này được kỳ vọng củng cố vị thế của Nutifood trong lĩnh vực sữa tươi chất lượng cao.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết nguồn sữa tươi tại trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai hiện đạt 3,5 gram đạm/100 ml. Chất lượng sữa tương đương với Australia và New Zealand - hai quốc gia hàng đầu thế giới về chăn nuôi và sản xuất sữa nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa tại Gia Lai. Nhà máy của doanh nghiệp cách trang trại khoảng một giờ đồng hồ vận chuyển, đảm bảo sữa sau khi vắt ra được sản xuất tươi ngon và an toàn nhất. Hợp tác toàn diện với tỉnh, Nutifood cam kết đầu tư sản xuất sữa chất lượng cao song hành phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân địa phương. "Chúng tôi nỗ lực xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm sữa tươi hàng đầu khu vực", ông Hòa nói.

Nhà máy sản xuất sữa cách trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai khoảng một giờ vận chuyển. Ảnh: Ánh Tuyết

Với mục tiêu xây dựng danh mục sản phẩm dinh dưỡng toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình, Nutifood xác định sữa tươi chất lượng cao là nền tảng cốt lõi. Đơn vị cho biết, nguồn sữa giàu đạm tự nhiên từ trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai có hương vị thơm ngon, nâng giá trị dinh dưỡng cho toàn bộ sản phẩm, từ sữa tươi nguyên chất đến kem, phô mai, sữa chua, sữa trái cây...

Tại hội nghị, Nutifood còn giới thiệu mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, từ chăn nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao cho đến thu hoạch, sản xuất, chế biến và phân phối ra thị trường. Gian hàng Nutifood giới thiệu nhiều sản phẩm như sữa NutiMilk, NuVi, Värna Life và kem Merino, Celano. Khách tham quan còn được thưởng thức sản phẩm sữa dinh dưỡng và kem tươi của Nutifood ngay tại chỗ.

Hoàng Anh