Nutifood ra mắt dòng sữa công thức mới

Nutifood vừa đưa ra thị trường Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) - sản phẩm hoàn thành bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện của nhãn hàng.

Đại diện Nutifood cho biết sản phẩm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng sức đề kháng cho trẻ vào những năm đầu đời, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 vẫn còn dai dẳng như hiện nay và các bé chưa được tiêm ngừa. Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) là thành tựu nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS). Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển.

Loạt sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ được bày tại cửa hàng Ngôi nhà dinh dưỡng trên đường Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM. Ảnh: Khánh Đặng

Bên cạnh dòng Nutifood GrowPLUS+ Đỏ (cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi), Nutifood GrowPLUS+ Xanh (cho trẻ biếng ăn), Nutifood GrowPLUS+ Trắng (trẻ cao lớn khỏe mạnh mà không lo tăng cân), "tân binh" Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) góp phần hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu và phù hợp thể trạng thù của trẻ em Việt Nam, giúp các mẹ có thêm sự chọn lựa để nuôi con khôn lớn.

Sản phẩm mới có thành phần chính là 100% sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood, sữa non được mệnh danh là "sữa vàng" bởi chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn sau sinh. Do chứa một lượng lớn kháng thể IgG, lactoferrin, amino acid hay các enzym, sữa non giúp nâng cao sức đề kháng và hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ nhỏ, từ đó giúp trẻ phát triển thuận lợi, ít mắc bệnh vặt.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) còn bổ sung nền tảng công thức FDI độc quyền "đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt". Nền tảng này đã được chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho thấy hiệu quả rõ rệt với thể trạng của trẻ em Việt Nam chỉ sau 4 tháng sử dụng. Theo đó, tỷ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp giảm 58,6%, tình trạng rối loạn tiêu hóa giảm 77,8% và tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về giấc ngủ giảm 56,4%. Qua đó, nền tảng FDI cùng sữa non 24h giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ.

Sản phẩm mới này còn được bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau như vitamin nhóm B, A, D3, canxi, kẽm, phốt-pho, DHA, Omega 6 và Omega 3... giúp trẻ ngăn ngừa táo bón, tăng cân, tăng chiều cao, phát triển thị giác và não bộ.

Hiện Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) có hai phiên bản sữa bột và sữa bột pha sẵn, đang được phân phối tại chuỗi Ngôi nhà dinh dưỡng Nutifood, hệ thống cửa hàng bán lẻ và nhiều siêu thị trên toàn quốc.

Sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng). Ảnh: Nutifood

Theo số liệu đo lường thị trường bán lẻ ngành hàng sữa bột và phân khúc sữa bột pha sẵn cho trẻ em trong ngành hàng sữa nước tại thị trường Việt Nam do Nielsen công bố, Nutifood GrowPLUS+ đứng đầu về mặt doanh thu trong ba năm liền (2019, 2020 và 2021).

Diệp Chi