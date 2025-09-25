​Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng ra mắt bao bì mới

Bao bì mới của Nutifood GrowPLUS+ mang sắc đỏ - trắng nổi bật, hiện đại, gần gũi với phụ huynh và trẻ em.

Sau 13 năm ra mắt thị trường, Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng thông báo tái ra mắt sản phẩm với diện mạo mới, công thức cải tiến, hướng tới mục tiêu tạo đòn bẩy tăng cân cho trẻ em Việt Nam.

Đại diện thương hiệu cho biết, ở phiên bản mới này, thiết kế hướng sản phẩm đến sự hiện đại và dễ nhận diện, phù hợp với thị hiếu của các bậc phụ huynh trẻ. Sản phẩm giữ lại sắc đỏ đặc trưng của dòng thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, nay kết hợp thêm tông trắng. Các thông tin chính như logo, tên gọi, đối tượng sử dụng... vẫn giữ nguyên nhưng đã thay đổi bố cục để nhấn mạnh hơn công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) xây dựng nền tảng dinh dưỡng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" hỗ trợ hấp thu tối ưu các dưỡng chất.

Bao bì mới của Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) được thiết kế hiện đại hơn. Ảnh: Nutifood

Ngoài phần bao bì, công thức sản phẩm cũng được bổ sung gấp 4 lần dưỡng chất HMO và 30% chất xơ hòa tan FOS, đây là bộ đôi dưỡng chất tạo nên công thức FDI từ Viện Nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS). Sản phẩm còn bổ sung chất béo chuyển hóa nhanh MCT và canxi, sắt, kẽm, lysin, vitamin D3 hỗ trợ cải thiện tầm vóc và phát triển toàn diện cho trẻ.

Trong đó, HMO (Human Milk-Oligosaccharides) là một trong những chất có hoạt tính sinh học quan trọng, hàm lượng nhiều thứ 3, sau lactose và chất béo, và chỉ có trong sữa mẹ. HMO đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ. 2'-FL thuộc nhóm Fucosylated HMOs, có vai trò cung cấp thức ăn và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột của trẻ.

Còn FOS (Fructo-Oligosaccharides), một loại chất xơ hòa tan (soluble fiber) được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực vật như rau diếp xoăn, măng tây, hành tây, chuối, tỏi... FOS hoạt động như một prebiotic - nguồn "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng giúp trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi tăng cân và phát triển toàn diện, khỏe mạnh hơn. Ảnh: Nutifood

Ngày 1/4/2012, Nutifood ra mắt thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng, trong bối cảnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức cao. Với đội ngũ sáng lập là các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, Nutifood đặt mục tiêu cải thiện thể trạng cho thế hệ tương lai. Sản phẩm được nghiên cứu theo công thức chuẩn châu Âu, bổ sung những dưỡng chất "vàng" như: MCT, canxi, sắt, kẽm, lysine, vitamin D3... giúp trẻ tăng cân hiệu quả.

Nhờ các công dụng hỗ trợ trẻ em hấp thu tốt, tăng cân - tăng chiều cao, sức đề kháng và hệ tiêu hóa, NutiFood GrowPLUS+ liên tục dẫn đầu về thị phần trong phân khúc thực phẩm bổ sung cho trẻ. 4 năm liền (từ 2016 đến 2019), Nutifood GrowPLUS+ là sản phẩm đặc trị dành cho trẻ em số 1 tại Việt Nam về doanh số. Đến năm 2020, thương hiệu đón nhận danh hiệu "Nhãn hiệu đứng đầu về doanh thu" trong phân khúc Sữa bột trẻ em và Sữa bột pha sẵn cho trẻ em (chiếm 22% thị phần theo báo cáo thị trường của Nielsen từ tháng 5/2019 đến 6/2020). Những thành tích này đến từ hành trình dài bồi đắp.

Từ năm 2011, thương hiệu đã triển khai thăm khám, tư vấn dinh dưỡng cho hơn 250.000 trẻ em Việt Nam, đồng thời tìm công thức dinh dưỡng và hương vị phù hợp nhất, nhằm giúp trẻ thích uống sữa, ăn ngon miệng hơn.

Theo nghiên cứu "Hiệu quả của sử dụng sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ lên tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, phát triển tâm vận động của trẻ 1-3 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại Bắc Giang" do Viện dinh dưỡng thực hiện, sản phẩm giúp bé tăng cân, tăng chiều cao sau 3 tháng, giảm tỷ lệ biếng ăn, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp.

Đến nay, theo số liệu điều tra toàn quốc năm 2023, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam là 18%, thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 20% - mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood nhấn mạnh Nutifood không chỉ sản xuất sữa mà còn phát triển các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao. Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng với hơn một thập kỷ đổi mới dựa trên nền tảng khoa học để mang đến dòng sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

"Cột mốc này không chỉ làm mới diện mạo sản phẩm, mà còn tái khẳng định cam kết của Nutifood trong việc không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam", ông khẳng định.

Hải My