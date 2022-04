Nutifood chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng

Nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trước "bão" giá, Nutifood chấp nhận giảm lợi nhuận để trợ giá 40% sữa non công thức Nutifood yêu Việt Nam trong 6 tháng.

Dưới tác động của Covid-19, nhiều gia đình cho biết đã dùng đến tiền tiết kiệm do thu nhập giảm sút. Sau Tết, giá cả hàng hóa cũng tăng cao càng đè gánh nặng lên người dân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thống kê cũng cho thấy, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, sữa và nhóm ngành hàng sữa có xu hướng tăng giá liên tục. Trong tháng 1, nhóm hàng bơ sữa phô mai tăng 0,08% so với trước đó; tháng 2 mức tăng là 0,22%; tháng 3 mức tăng 0,24%. Điều này càng khiến những gia đình vốn đã khó khăn nay lại gánh thêm mối lo chi phí dinh dưỡng cho con trẻ.

Người tiêu dùng chọn sữa cho con tại hệ thống Ngôi nhà dinh dưỡng Nutifood. Ảnh: Khải Phan

"Tôi buộc phải giảm khẩu phần sữa của bọn trẻ, từ mỗi bé hai hộp xuống còn một hộp mỗi ngày vì tiền còn trang trải các chi tiêu thiết yếu khác trong nhà", chị Lê Hương Mai, ngụ tại Thuận An, Bình Dương cho hay.

Trước thực trạng người dân buộc phải thắt chặt chi tiêu, trong đó có các khoản quen thuộc hoặc cả sữa cho con, Nutifood quyết định triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con", trợ giá 40% sản phẩm sữa non công thức Nutifood yêu Việt Nam trong 6 tháng.

Khởi động từ tháng 1 năm nay, đến thời điểm hiện tại, chương trình đã đưa đến tay người dùng gần 1 triệu hộp sữa. "Con số đăng ký đặt hàng vẫn tiếp tục tăng mỗi ngày cho thấy nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho con của các bậc phụ huynh đang rất cao", đại diện của doanh nghiệp chia sẻ.

Đại diện Nutifood cho biết doanh nghiệp triển khai chương trình trong bối cảnh cũng đang khắc phục hậu quả do Covid-19 để lại. Tất cả các khâu từ nghiên cứu, sản xuất, vận chuyển sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng đều cần sự nỗ lực rất lớn.

"Covid-19 đã mang đến nhiều khó khăn chồng chất cho mỗi gia đình Việt Nam và các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Nutifood cũng không tránh khỏi, từ những đứt gãy trong chuỗi cung ứng đến việc tăng chi phí của nguyên vật liệu, bao bì, sản xuất, hệ thống phân phối... đều ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Thế nhưng, từng đồng hành cùng cộng đồng vượt qua các giai đoạn căng thẳng trong cao điểm dịch, chúng tôi trăn trở hơn trước thực trạng nhiều trẻ nhỏ bị cắt đi khẩu phần sữa do thu nhập ba mẹ giảm sút. Nên dù khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng mang đến những giải pháp thiết thực để chia sẻ gánh nặng với các bà mẹ Việt", ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nói.

Với chương trình trợ giá 40% sản phẩm Nutifood yêu Việt Nam, Nutifood đặt mục tiêu chia sẻ yêu thương lên trên lợi nhuận. Ảnh: Khải Phan

Ông Minh cho biết, Nutifood yêu Việt Nam là sản phẩm sữa công thức bổ sung sữa non được các chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) "đo ni đóng giày" theo nhu cầu và thể trạng trẻ em Việt Nam. Sản phẩm đặc chế này chứa 25 dưỡng chất thiết yếu, kết hợp cùng sữa non, được mệnh danh là "sữa vàng" có chứa hàm lượng kháng thể IgG giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Sản phẩm còn hỗ trợ trẻ tăng cường sức đề kháng (Vitamin A, kẽm); tăng cân, tăng chiều cao (canxi, vitamin K2, vitamin D3); hỗ trợ phát triển não bộ (Omega 3, Omega 6, vitamin B1, B6, B12).

"Hỗ trợ giá đến 40% chắc chắn tác động đến lợi nhuận của công ty nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện để giúp các cháu phát triển tốt, đồng thời mạnh khỏe hơn trong mùa dịch", lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

Để chương trình đến nhiều người dùng nhất có thể, Nutifood đã chủ động kết hợp với các nhà phân phối trên toàn quốc, đoàn thể, tổ chức công đoàn thuộc các công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp mang sản phẩm giao tận tay khách hàng. Sản phẩm cũng được bán trực tiếp với mức giá ưu đãi tại hệ thống cửa hàng Ngôi nhà Dinh dưỡng Nutifood hay trang mua sắm trực tuyến của Nutifood. Ngân sách dành cho chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" được Nutifood trích hoàn toàn từ lợi nhuận của công ty.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, chương trình còn nhận được sự chung tay của các đối tác phân phối trên cả nước. Chị Võ Như Hảo, một nhà phân phối tại TP HCM chia sẻ: "Tôi rất vui khi tham gia chương trình trợ giá này vì muốn chung tay cùng Nutifood mang sữa đến nhiều trẻ em khó khăn nhất có thể trong thời dịch khó khăn này".

Kim Anh