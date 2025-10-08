Nút giao Tân Vạn mở liên kết vùng, thúc đẩy bất động sản

Nút giao Tân Vạn có vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, tạo trục kết nối cho TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai, mở cơ hội tăng trưởng bất động sản.

Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để thông xe cuối năm 2025, kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông. Trước đây, khu vực giao cắt giữa Xa lộ Hà Nội và vành đai 3 thường xuyên xảy ra ùn tắc với hàng ngàn phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Các chuyên gia đánh giá, diện mạo khu vực đang thay đổi khi nút giao Tân Vạn, một trong những nút giao quan trọng nhất thuộc dự án vành đai 3 TP HCM dần hoàn thiện. Theo kế hoạch, tuyến chính sẽ được thông xe sớm gần một năm so với tiến độ ban đầu, mở ra cơ hội phát triển cho Biên Hòa và toàn vùng Đông.

Nút giao Tân Vạn đang thi công. Ảnh: Quỳnh Trần

Với vị trí tiếp giáp 6 tuyến giao thông quan trọng gồm Xa lộ Hà Nội, Metro số 1, vành đai 3, đường ĐT 743A, đường Nguyễn Xiển và cầu Đồng Nai, nút giao Tân Vạn giữ vai trò then chốt kết nối tam giác kinh tế TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai. Công trình có quy mô ba tầng lưu thông và 5 nhánh cầu vượt trải dài gần 2,5 km, đang được thi công khẩn trương nhằm hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

Khi đưa vào vận hành, thời gian di chuyển từ Thủ Đức đến Dĩ An, Biên Hòa sẽ rút ngắn còn 15-20 phút, trong khi hành trình từ Tân Vạn vào trung tâm TP HCM chỉ mất khoảng 30 phút. Sự thay đổi này giúp cải thiện đời sống hàng ngày định hình lại dòng chảy giao thông khu vực.

Song song đó, sự kết hợp giữa vành đai 3 và nút giao Tân Vạn tạo nên vòng cung hoàn chỉnh, giảm áp lực cho quốc lộ 1A và quốc lộ 13, đồng thời mở ra hành lang logistics mới kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như Amata, Long Thành, Nhơn Trạch với TP HCM và sân bay Long Thành. Theo nhiều chuyên gia, sự kết hợp này thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng, thu hút làn sóng đầu tư mới vào khu vực.

Dự án Fresia Riverside đang thi công. Ảnh: Fresia Riverside

Trong bối cảnh hạ tầng từng bước hoàn thiện, thị trường bất động sản khu Đông đang có những chuyển biến. Dự án Fresia Riverside, tọa lạc trên mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, cách nút giao Tân Vạn vài phút di chuyển, được hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với mức giá từ 1,79 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ và chính sách chiết khấu lên đến 10%, dự án thu hút sự quan tâm lớn từ người mua ở lẫn nhà đầu tư. Chủ đầu tư triển khai loạt chính sách: ưu đãi 2% dành cho khách hàng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%.

Ngoài lợi thế giá bán, Fresia Riverside còn có vị trí hướng sông Đồng Nai. Khi nút giao Tân Vạn hoàn thành, cư dân dự án có thể dễ dàng kết nối đến TP HCM qua Xa lộ Hà Nội và Metro số 1, tiếp cận nhanh các tỉnh lân cận qua hệ thống cao tốc và vành đai 3, đồng thời rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành. Khả năng kết nối này mang lại giá trị kép: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra tiềm năng sinh lời trong dài hạn.

Chủ đầu tư cho biết thêm, nút giao Tân Vạn vì thế không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần mà còn là động lực thúc đẩy phát triển vùng. Khi dự án hoàn thiện, Biên Hòa sẽ có thêm cơ hội phát triển về đô thị và kinh tế.

Hoàng Đan