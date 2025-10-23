Nút giao gần 3.000 tỷ đồng ở Cần Giờ sắp triển khai

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ (cũ) dự kiến triển khai với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng ở khu vực.

Thông tin được các chuyên gia nêu tại tọa đàm ngày 23/10, khi đề cập đến các tuyến giao thông kết nối khu vực Cần Giờ. Đây cũng là trục giao thông quan trọng cho dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise rộng 2.870 ha đang triển khai.

Theo đó, dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác đã được Sở Xây dựng trình UBND TP HCM xem xét hôm 7/10. Công trình thiết kế theo dạng liên thông khác mức, gồm các nhánh cầu vượt và hầm chui; mặt đất xây đảo tròn cho xe rẽ đi các hướng. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.969 tỷ đồng, được đề xuất sử dụng từ ngân sách thành phố. Công trình dự kiến khởi công quý 2/2026, hoàn thành năm 2028.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác. Ảnh: Sở Xây dựng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, kết nối Long An (hiện là Tây Ninh), TP HCM và Đồng Nai, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2026. Trong khi đó, đường Rừng Sác là trục giao thông "xương sống" ở Cần Giờ, kết nối từ bến phà Bình Khánh đến Khu đô thị Vinhomes Green Paradise. Nút giao kết nối hai tuyến này khi xây hoàn chỉnh kỳ vọng tạo thuận lợi cho người dân đi lại cũng như phát huy hiệu quả đầu tư các công trình. Đặc biệt, dự án cũng tạo thuận lợi cho đường hàng không, sân bay quốc tế Long Thành khi vào hoạt động sẽ kết nối nhanh chóng với Cần Giờ thông qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cùng với nút giao trên, kết nối giao thông đến Cần Giờ còn một loạt dự án khác cũng đang được xúc tiến triển khai. Trong đó, Vingroup cho biết tuyến tàu điện dài hơn 48 km, kết nối từ quận 7 (cũ) đến Cần Giờ do doanh nghiệp đề xuất đầu tư sẽ có tốc độ lên đến 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển của đoạn đường này chỉ còn 12 phút.

Bên cạnh đó, Vingroup mới đây cũng đề xuất triển khai dự án đường vượt biển nối Cần Giờ đến Vũng Tàu, thời gian di chuyển ước tính chỉ 10 phút, góp phần tăng kết nối giao thông, phát triển kinh tế, du lịch TP HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Dự án quan trọng khác là cầu Cần Giờ dài 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, dự kiến khởi công năm 2026 với 6 làn xe, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cho khu vực Cần Giờ. Bên cạnh đó, Vingroup đang hoàn tất các thủ tục để tài trợ thêm 3 phà loại 200 tấn nhằm tăng khả năng vận chuyển giảm tải cho phà Bình Khánh, đồng thời triển khai tuyến tàu thủy cao tốc từ Bến Bạch Đằng đến Cần Giờ để tăng kết nối giao thông đến khu vực này.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, diện tích hơn 70.000 ha, trong đó 35.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ. Tại đây đang triển khai dự án siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise lớn nhất TP HCM với mục tiêu thu hút 40 triệu khách mỗi năm. Tuy nhiên, khu vực kết nối với trung tâm chủ yếu qua phà Bình Khánh, thường xuyên quá tải.

Lê Giang