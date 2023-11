NUS tiếp tục tuyển sinh học bổng trong tháng 11

Từ ngày 1/11/2023 đến 4/2/2024, NUS mở đơn dự tuyển học bổng và du học bậc cử nhân niên khóa 2024 dành cho ứng viên Việt Nam.

Công ty Hợp Điểm - đại diện ban tuyển sinh Đại học Quốc gia Singapore (NUS) sẽ tổ chức tư vấn và hướng dẫn điền đơn tuyển sinh trên cả nước bằng nhiều hoạt động trực tiếp và online. Trong tháng 11, các bạn trẻ và phụ huynh có thể chọn tham dự các buổi báo cáo trực tiếp. Tại Hà Nội vào lúc 8h30 sáng chủ nhật, ngày 12/11 tại khách sạn Điện lực (30 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm). Tại TP HCM vào lúc 8h30 chủ nhật, ngày 26/11 tại khách sạn Kỳ Hòa (238 đường 3/2, phường 12, quận 10).

Bên cạnh hai buổi trên, từ nay đến 4/2/2024, Hợp Điểm sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn hồ sơ dự tuyển NUS tại chỗ và trực tuyến.

Các bạn học sinh ở TP HCM có thể đến văn phòng Hợp Điểm tại địa chỉ 192 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 (từ 17g30 – 18g30 các ngày trong tuần) để được hướng dẫn trực tiếp điền đơn online và hồ sơ dự tuyển. Văn phòng có chuẩn bị sẵn máy tính kết nối wifi để các bạn thực hiện tại chỗ.

Nhân viên Hợp Điểm hướng dẫn trực tiếp điền đơn online dự tuyển NUS tại 192 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP HCM. Ảnh: Hợp Điểm

Với những ai ở tỉnh thành khác, Hợp Điểm sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn điền đơn online và giải đáp thắc mắc hồ sơ dự tuyển. Chương trình diễn ra định kỳ hàng tuần (lúc 19h00 các buổi tối thứ ba từ 14/11).Các bạn có thể xem lịch hướng dẫn điền đơn online zoom tại website

Năm học vừa qua, có 80 bạn trẻ Việt đã trúng tuyển NUS. Trong đó, nhiều bạn xuất sắc giành học bổng toàn phần. Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển hồ sơ ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên đang học lớp 12 gồm: Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên đã tốt nghiệp THPT gồm: Học bạ lớp 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có điểm thi các môn).

Yêu cầu chung cho cả hai đối tượng trên là điểm Anh văn quốc tế (IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 92 trở lên) và các thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa khác.

Lãnh đạo Ban tuyển sinh NUS gặp gỡ ứng viên Việt Nam tháng 9/2023. Ảnh: Hợp Điểm

NUS có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính đa dạng, trong đó, học bổng ASEAN và NUS College bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí (tương đương 8.800 SGD mỗi năm). Ngoài ra, trường tặng mỗi sinh viên 1.750 SGD để mua máy tính.

Nếu trúng tuyển nhập học nhưng chưa đạt yêu cầu học bổng, sinh viên có thể vay sinh hoạt phí khoảng 3.600 SGD một năm và một phần lớn học phí tùy theo thu nhập của gia đình. Phần vay du học này không phải thế chấp tài sản và được trả trong vòng 20 năm sau khi ra trường với lãi suất thấp

Trường đào tạo 60 ngành lớn và hơn 300 chuyên ngành đầu ra thuộc các khối ngành liên quan IT, STEM, Kinh doanh, Y tế, Thiết kế, Kiến trúc, Nhân văn. Trong đó, nhiều ngành xếp hạng cao của thế giới như Khoa học dữ liệu và kinh tế học (Data Science and Economics), Khoa học máy tính (Computer Science), Kỹ sư máy tính (Computer Engineering), An ninh thông tin (Information Security), Hệ thống thông tin (Information Systems), Quản trị kinh doanh (Business Administration)...

Trong thời gian học, sinh viên quốc tế có thể đi làm thêm và tham gia các chương trình thực tập, trao đổi ở nước ngoài. Sau khi ra trường, các bạn trúng tuyển theo diện học bổng và trợ giúp tài chính có nghĩa vụ làm việc ba năm cho các công ty, tổ chức đóng tại Singapore hoặc được những tổ chức này gửi đi làm việc nước khác.

Theo thống kê của trường, 9/10 sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay. Lương khởi điểm đạt từ 4.000 SGD mỗi tháng trở lên, tùy ngành. Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2024, NUS nằm trong top 19 trường đại học tốt nhất thế giới.

Yên Chi