NUS lần đầu mở chương trình Thạc sĩ Địa chính trị Nam Á

NUS tuyển sinh khóa đầu Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội chuyên ngành Địa chính trị Nam Á 2026-2027, đào tạo liên ngành lịch sử, xã hội, chính trị, kinh tế, quan hệ quốc tế.

Giáo sư Rajesh Rai - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nam Á (South Asian Studies Program - SASP), cho biết Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore - NUS) là trường đầu tiên tại Đông Nam Á mở chương trình đào tạo bài bản về địa chính trị Nam Á. Vùng lãnh thổ hiện có hơn hai tỷ dân, là một trong những khu vực có tác động đến quá trình dịch chuyển kinh tế - xã hội toàn cầu.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Địa chính trị Nam Á tại NUS gồm 40 tín chỉ, kéo dài một năm với lựa chọn học toàn thời gian hoặc hai năm học bán thời gian. Toàn bộ môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Học viên không phải người bản địa có thể học thêm các khóa ngôn ngữ Hindi hoặc Tamil giao tiếp trong kinh doanh nhằm tăng khả năng hội nhập và hiểu biết văn hóa khu vực. Các buổi thảo luận chuyên đề, hội thảo quốc tế và workshop với chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, truyền thông được tổ chức thường xuyên, giúp học viên kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

Sinh viên không phải người bản địa Nam Á có thể đăng ký thêm khóa ngoại ngữ Hindi hoặc Tamil giao tiếp trong kinh doanh. Ảnh: NUS

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên ngành, kết hợp các yếu tố lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, giúp học viên hiểu rõ động lực phát triển của khu vực gồm các nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal và Bhutan.

Một số học phần nổi bật như "Sự hình thành của Nam Á hiện đại" (The Making of Modern South Asia) giúp học viên tìm hiểu quá trình hình thành các quốc gia hiện đại và di sản thuộc địa để lại. Học phần "Giới thiệu về Địa chính trị Nam Á" (Introduction to the Geopolitics of South Asia) phân tích quan hệ quyền lực, xung đột, vai trò của các cường quốc khu vực trong bức tranh toàn cầu.

Học viên chương trình Thạc sĩ Địa chính trị Nam Á sẽ theo học và nghiên cứu tại Khoa Nghệ thuật và Khoa học xã hội (FASS) của NUS. Ảnh: NUS

Ngoài các môn nền tảng, học viên còn được tiếp cận những chủ đề mang tính thời sự như an ninh năng lượng, thương mại quốc tế, công nghệ số, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, chính trị công nghệ, giới tính hay hoạch định chính sách. Thạc sĩ sau tốt nghiệp có thể thực hiện những nghiên cứu, đánh giá được mối liên hệ giữa các vấn đề toàn cầu và chuyển động trong khu vực Nam Á.

NUS có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về vùng lãnh thổ này. Sau thời gian triển khai chương trình thạc sĩ theo hướng nghiên cứu, trường quyết định mở hệ học phần (coursework) nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho sinh viên trong khu vực.

Đơn vị còn hợp tác Viện Nghiên cứu Nam Á (Institute of South Asian Studies - ISAS), giúp chương trình tận dụng cả thế mạnh học thuật lẫn kết nối thực tế, mang đến góc nhìn hàn lâm với tính ứng dụng cao cho người học.

"Chúng tôi đã tích lũy đủ năng lực giảng dạy và nghiên cứu để đào tạo bậc cao hơn, đồng thời muốn cung cấp cho học viên cái nhìn sâu rộng về Nam Á, trong bối cảnh địa chính trị có nhiều chuyển biến", ông nói.

Tiến sĩ Rajshree Jetly, đồng giám đốc chương trình thạc sĩ, cho biết địa chính trị Nam Á không còn là câu chuyện nội khu vực mà có sự ảnh hưởng nhất định lên bức tranh toàn cầu. Theo ông, những gì diễn ra tại đây, bao gồm tăng trưởng kinh tế, tranh chấp biên giới đến chuyển dịch năng lượng, đều ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc an ninh, thương mại và chuỗi cung ứng thế giới.

"Địa chính trị (Geopolitics) là chủ đề hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Khi kết hợp với Nam Á, nó trở nên giá trị và hút nhiều sự chú ý hơn bởi khu vực này hội tụ nhiều thông tin mới, đi kèm cơ hội và thách thức mà những người nghiên cứu chính trị - kinh tế nên nắm rõ", Tiến sĩ Jetly nói thêm.

NUS có nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ part-time lẫn full-time. Ảnh: NUS

NUS kỳ vọng chương trình sẽ thu hút cả sinh viên mới tốt nghiệp lẫn những người đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngoại giao, báo chí, nghiên cứu, doanh nghiệp hay tổ chức phi chính phủ. Sau khi hoàn thành khóa học, họ có thể theo đuổi sự nghiệp tại các viện nghiên cứu chiến lược, tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, tập đoàn xuyên quốc gia hoặc lĩnh vực truyền thông và tư vấn chính sách.

Đại diện trường cho biết nhiều cơ quan, doanh nghiệp như Enterprise Singapore - Cơ quan chính phủ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Bộ Văn hóa - Cộng đồng - Thanh niên Singapore, báo The Straits Times hay tổ chức Agrocorp International, bày tỏ mong muốn hợp tác, mở ra cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngành này.

"Thị trường lao động đang thiếu nhân lực am hiểu sâu về Nam Á - khu vực chiếm hơn 25% dân số toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thạc sĩ theo học ngành này tại NUS sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trong môi trường toàn cầu hóa", giáo sư Rai nhận định.

Khuôn viên xanh mát, rộng rãi tại NUS. Ảnh: NUS

Ông cho biết thêm sinh viên Việt Nam hiện có nhiều lợi thế nếu theo học ngành này tại NUS. Ngoài khoảng cách địa lý, học viên còn có cơ hội mở rộng kết nối trong mạng lưới ASEAN. Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác Ấn Độ và các nước Nam Á trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, giáo dục và quốc phòng, khiến nhu cầu tìm kiếm nhân sự hiểu biết sâu về khu vực này trở nên cấp thiết. Việc sở hữu tấm bằng thạc sĩ từ NUS cùng kiến thức chuyên biệt về Nam Á sẽ giúp người học mở rộng triển vọng nghề nghiệp, không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi quốc tế.

"Chúng tôi muốn nuôi dưỡng, hình thành thế hệ chuyên gia có khả năng phân tích, kết nối và tham gia sâu hơn vào những biến chuyển tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á, nơi có nhiều tiềm năng góp phần định hình tương lai của châu lục và toàn cầu", giáo sư nhấn mạnh.

Đại học Quốc gia Singapore hiện là một trong những đại học hàng đầu châu Á, xếp trong nhóm 10 trường tốt nhất thế giới về Khoa học Xã hội và Nhân văn, theo bảng xếp hạng QS 2025. Trường cung cấp môi trường học tập đa văn hóa, năng động với cơ sở vật chất và hạ tầng chất lượng cao.

Sắp tới, trường dự kiến tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến (info session) vào ngày 27/11 để cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc chương trình, điều kiện tuyển sinh và cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế. Thông tin chi tiết được công bố tại trang chính thức của Khoa Nghiên cứu Nam Á.

Thy An