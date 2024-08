Núp bóng người thu mua nông sản để buôn ma túy

Nghệ AnLương Thanh Hùng tạo vỏ bọc là tiểu thương đi thu mua nông sản ở khu vực miền núi để mua bán ít nhất 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 22/8, ông Hùng, 46 tuổi, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hùng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 19/8, tại xã Châu Thôn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) mật phục, bắt nghi can Hùng đang lái xe chở ma túy đi tiêu thụ. Nhà chức trách thu tại hiện trường 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Hùng khai sử dụng mạng xã hội trao đổi với các đối tác để kiếm nguồn mua ma túy. Khi có "hàng", Hùng tạo vỏ bọc là tiểu thương thu mua nông sản ở khu vực các huyện miền núi biên giới vào lúc thời tiết xấu để nhận ma túy theo vị trí đã đánh dấu, sau đó đem chia nhỏ bán.

Hùng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng