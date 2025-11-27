Nuốt kim khâu khi chơi, bé 11 tuổi suýt thủng ruột

Bé 11 tuổi từ Lâm Đồng được chuyển đến TP HCM khi gia đình phát hiện em đau vùng cổ và hình ảnh X-quang cho thấy dị vật nghi kim khâu trong đường tiêu hóa.

Ngày 27/11, BS.CK2 Lê Đức Lộc, điều hành Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết phim chụp ghi nhận dị vật cản quang dạng kim khâu dài khoảng 4 cm nằm ở đoạn trên ổ bụng. Các bác sĩ khẩn cấp nội soi thực quản - dạ dày, phát hiện kim khâu nằm ở tá tràng, làm xước nhẹ niêm mạc hành tá tràng, lấy dị vật ra an toàn bằng kềm răng chuột. Hiện sức khỏe bé ổn định, hồi phục tốt.

Kim khâu bằng sắt dài khoảng 4 cm được lấy ra khỏi đường tiêu hóa bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bé có tiền sử chậm phát triển tâm thần được chẩn đoán hai năm trước. Khoảng 7 giờ trước khi nhập viện, bố bé đang ngủ trưa thì nghe tiếng con khóc, kêu đau và chỉ vào vùng cổ, bên cạnh đó có 5-6 cây kim khâu quần áo. Bé được đưa đến phòng khám gần nhà chụp X-quang rồi chuyển thẳng đến bệnh viện tuyến cuối.

Theo bác sĩ Lộc, nuốt dị vật là tai nạn phổ biến ở trẻ em, nhưng nguy hiểm hơn với trẻ chậm phát triển tâm thần do khó nhận biết rủi ro. Trường hợp này may mắn được phát hiện sớm, nếu chậm trễ dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng, tránh để vật nhỏ, sắc nhọn trong tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phải đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự móc họng hay ép trẻ nôn vì có thể gây tổn thương nặng hơn.

Lê Phương