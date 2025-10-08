Nuốt 8 con ếch sống chữa đau lưng, cụ bà nhập viện cấp cứu

Trung QuốcNgười phụ nữ 82 tuổi suýt mất mạng do nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, sau khi nuốt sống 8 con ếch để chữa chứng đau lưng.

Theo tờ Hangzhou Daily hôm 5/10, cụ bà họ Zhang được đưa đến một bệnh viện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, vì bị đau bụng dữ dội, cách đây hai tuần. "Mẹ tôi đã ăn 8 con ếch sống. Giờ cơn đau dữ dội khiến bà không thể đi lại được", con trai bà nói với bác sĩ.

Bà Zhang bị thoát vị đĩa đệm lâu năm. Nghe đồn nuốt ếch sống có thể giảm đau lưng, bà tự tìm ếch và nuốt sống 3 con vào ngày đầu tiên, 5 con vào ngày hôm sau mà không cho gia đình biết. Sau khi ăn, cụ bà bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn đau bụng ngày càng tăng. Lúc này, bà mới kể lại sự việc cho người nhà.

Tại Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Chiết Giang, các bác sĩ phát hiện lượng tế bào ưa axít (oxyphil cells) trong cơ thể bà tăng đột biến. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bà đã nhiễm ký sinh trùng sán nhái (sparganum) do nuốt ếch sống.

Một bác sĩ cho biết sán nhái có thể ký sinh ở nhiều bộ phận và gây ra các triệu chứng lâm sàng phức tạp, dễ bị chẩn đoán nhầm. Việc ăn thịt ếch, rắn chưa nấu chín hoặc uống nước lã là con đường lây nhiễm phổ biến. Cách điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng, vì chỉ một phần đầu sán còn sót lại cũng có thể khiến bệnh tái phát.

Ảnh minh họa: Bristol Zoo

Sau hai tuần điều trị, bà Zhang đã bình phục, được xuất viện.

Bác sĩ Wu Zhongwen, chuyên gia cấp cao của bệnh viện, cho biết những ca bệnh tương tự không hiếm. Bệnh viện từng tiếp nhận các trường hợp ăn mật rắn, mật cá sống hay đắp da ếch lên người để chữa bệnh. Ông Wu cảnh báo các phương pháp dân gian này không có cơ sở khoa học, ngược lại còn tạo điều kiện cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, có thể dẫn đến suy giảm thị lực, nhiễm trùng nội sọ và nguy hiểm tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn sống động vật hoang dã và phải đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời khi có bệnh.

Bình Minh (Theo Hangzhou Daily, QQ)