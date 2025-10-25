Nuốt 100 viên nam châm, bé trai 13 tuổi phải cắt ruột

New ZealandMột thiếu niên 13 tuổi ở vùng Bay of Plenty vừa phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột sau khi nuốt gần 100 viên nam châm bi công suất cao.

Ca phẫu thuật diễn ra tại Bệnh viện Tauranga, sau khi cậu bé nhập viện vì đau bụng dữ dội và thừa nhận đã nuốt số nam châm này một tuần trước, theo thông tin từ Tạp chí Y khoa New Zealand hôm 23/10. Bác sĩ phẫu thuật Nicola Davis cho biết các viên nam châm, được cho là mua từ sàn thương mại điện tử Temu, đã hút nhau qua các thành ruột, gây áp lực lớn dẫn đến thủng ruột.

"Chúng tôi buộc phải loại bỏ toàn bộ số nam châm và cắt đi một phần ruột bị tổn thương", bác sĩ Davis nói. Ca mổ đã thành công, bệnh nhân được xuất viện sau 8 ngày điều trị.

Hình ảnh X quang cho thấy nam châm trong bụng bé trai 13 tuổi. Ảnh: New Zealand Medical Journal

Đây là trường hợp nuốt nam châm với số lượng lớn nhất mà bác sĩ Davis từng xử lý, trong bối cảnh các ca tương tự đang gia tăng trên toàn cầu. Bà cảnh báo việc nuốt nhiều nam châm có thể gây hậu quả nghiêm trọng như hoại tử mô và thủng cơ quan. Thống kê cho thấy gần 90% trường hợp nuốt nam châm cần đến phẫu thuật, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng lâu dài như tắc ruột, thoát vị và đau mạn tính.

Loại nam châm neodymium công suất cao này bị cấm bán tại New Zealand từ năm 2014 nhưng vẫn xuất hiện tràn lan trên các nền tảng trực tuyến. Giáo sư Alex Sims từ Đại học Auckland cho biết chúng thường được quảng cáo dưới dạng đồ chơi "những quả bóng nhỏ nhiều màu sắc", dễ thu hút trẻ em. Theo bác sĩ Davis, thanh thiếu niên bị hấp dẫn bởi việc bấm các viên nam châm vào nhau và có thể nuốt chúng "vì tò mò hoặc buồn chán".

Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm New Zealand xác nhận loại nam châm này thuộc danh mục hàng hóa bị cấm bán cho mục đích cá nhân, gia dụng. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận việc thực thi lệnh cấm trên các sàn thương mại điện tử là một "thách thức đáng kể".

Phản hồi về vụ việc, đại diện sàn thương mại điện tử Temu cho biết "rất tiếc khi biết về sự cố" và đã "khởi động một cuộc rà soát nội bộ" để xác minh nguồn gốc sản phẩm. Nền tảng này cam kết sẽ gỡ bỏ bất kỳ mặt hàng nào không tuân thủ quy định.

Năm ngoái, một bé gái 11 tuổi cũng phải phẫu thuật khẩn cấp vì nuốt hai viên nam châm. Lực hút của chúng đã tạo ra một lỗ thủng trong dạ dày cô bé. Giới chức y tế khuyến cáo bất kỳ ai nuốt phải nam châm công suất cao cần đến ngay khoa cấp cứu gần nhất để được can thiệp kịp thời. Về phía phụ huynh, giáo sư Sims nhấn mạnh: "Cha mẹ không nên cho phép con cái tự ý mua hàng trực tuyến mà không có sự giám sát".

Khoảng 80-100 viên nam châm công suất cao được lấy ra trong ca phẫu thuật của bệnh nhân 13 tuổi. Ảnh: New Zealand Medical Journal

Bình Minh (Theo Stuff, Radio New Zealand)