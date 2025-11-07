Nuôi sống bé sinh non nặng 850 gram

Cà MauNgười phụ nữ 37 tuổi mang thai 25 tuần đã chuyển dạ, bé gái chào đời nặng 850 gram được bệnh viện điều trị tích cực hơn 80 ngày sau đạt 2 kg.

Ngày 7/11, bác sĩ Võ Phi Ấu, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau, cho biết bé gái sinh sáng 18/8 tại Trung tâm y tế U Minh, được chuyển đến đơn vị trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bé được nuôi trong lồng ấp, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, truyền dịch dinh dưỡng tĩnh mạch, sử dụng thuốc surfactant giúp nở phổi. Sau 7 ngày hồi sức tích cực, bé tập uống sữa qua ống sonde dạ dày. Đến ngày thứ 20, bé có thể thở oxy, được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo cùng mẹ.

Sau 40 ngày, bé gái tự thở khí trời. Đến ngày thứ 58, bé bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt, không ghi nhận bệnh lý võng mạc hay thính giác. Sau hơn 80 ngày điều trị tích cực, bé xuất viện nặng 2 kg, tự thở và bú mẹ hoàn toàn.

Bé xuất viện khỏe mạnh nặng 2 kg. Ảnh: An Minh

Theo bác sĩ Ấu, đây là bé sinh cực non cực nhẹ cân đầu tiên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau nuôi sống. Trẻ sinh cực non rất mong manh vì các cơ quan như phổi, tim mạch, não, thận chưa hoàn thiện, dễ gặp biến chứng như suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết phổi hoặc nhiễm khuẩn nặng.

"Bé sinh ở 25 tuần thai nặng chưa đến một kg vượt qua được giai đoạn nguy kịch và ra viện khỏe mạnh là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ bác sĩ các chuyên khoa cùng sự tin tưởng của gia đình bệnh nhi", bác sĩ Ấu nói.

Từ năm 2024 đến tháng 10/2025, khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau đã điều trị 252 trẻ non tháng, tỷ lệ sống đạt hơn 87 %. Riêng năm 2025, 5 trẻ nặng dưới một kg được nuôi sống.

