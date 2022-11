Nuôi sống bé sinh non nặng 700 g đa bệnh lý

Sau hơn ba tháng điều trị, bé tăng cân, nặng 2,75 kg, sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính toàn cầu có khoảng 15 triệu trẻ sinh non ra đời, tỷ lệ 1/10 trẻ sơ sinh. Tại Việt Nam, số trẻ sinh non ngày càng tăng. Trung bình cả nước, tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%, mỗi năm khoảng 100.000-110.000 trẻ sinh non ra đời.