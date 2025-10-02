Lo lắng vì con 4 tuổi không chú ý nghe cô giảng, hay làm việc riêng

Con không thích những việc có tính kiên nhẫn như ngồi tô màu, vẽ vời, chỉ thích vừa học vừa chơi trò chơi.

Tôi có một bé 4 tuổi, học mẫu giáo. Hôm đi họp phụ huynh, cô bảo bé hay mất tập trung trong giờ học, không chú ý nghe cô giảng và hay làm việc riêng. Điều này làm tôi rất lo lắng, không biết có anh chị phụ huynh nào có con rơi vào trường hợp đó tương tự chưa? Tôi sợ con bị giảm chú ý sẽ ảnh hưởng đến việc học hành.

Về số đếm, con nhận biết và định lượng được từ 1 đến 10; hình khối, màu sắc, các loại xe cộ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, con cũng nhận biết được rồi (con tự học thông qua việc xem hoạt hình, mẹ thỉnh thoảng đố lại con thôi). Tôi thử cho con ngồi vào bàn và dạy bảng chữ cái nhưng con không thích, luôn tìm cách đi chơi. Con không thích những việc có tính kiên nhẫn như ngồi tô màu, vẽ vời, chỉ thích vừa học vừa chơi trò chơi.

Giờ tôi phải dạy thế nào để con tập trung hơn khi ở lớp đây? Vì cô nói mẫu giáo thì bé nào ngoan, nói to rõ ràng, chú ý, cô mới dạy được, còn nếu học mà không tập trung, cô cũng bất lực. Tôi xin cảm ơn.

Xuân Phương