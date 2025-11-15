Con tôi đuối sức khi học ở trường cấp ba tốt

Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con.

Tôi 45 tuổi, là viên chức nhà nước, đơn thân, có cậu con trai đang học lớp 10. Con hiền lành, chịu học nhưng không thông minh, tư duy hơi chậm. Ngay từ những năm còn nhỏ đi học, tôi nhận thấy con nhận thức ở mức đạt, chậm. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ kèm cặp con những năm cấp một nhưng rồi thấy mình không có phương pháp, lại không kiên trì; con cũng chậm nên tôi gửi con học thêm cho đến hết năm cấp hai. Tôi ấp ủ cho con vào một trường tốt từ khi con học lớp 7, hàng ngày nhắc nhở động viên con cố gắng để được vào môi trường này. Con cũng cố gắng, quyết tâm; thực tế cũng được đánh giá học sinh giỏi xuất sắc nhưng thực sự lực học của con chỉ ở mức khá.

Đến năm lớp 10, hồ sơ con cũng được nhận vào trường. Học 6 tuần trải nghiệm hè, con chưa tốt lắm vì chưa quen với sự tự lập, nhưng rồi khi vào học chính thức, con đã ổn định nề nếp. Tuy nhiên, vấn đề tôi lo lắng ở đây là lực học của con có vẻ đuối. Khi bắt đầu có những con điểm báo về, con chỉ ở mức đạt, điểm 5 với 6. Tôi vào Sài Gòn thường xuyên động viên, nhắc nhở nhưng phát hiện ở con một sự an phận trong học tập. Tôi bảo nếu con đuối quá, học theo không nổi thôi thì về trường tỉnh học rồi sau mình học nghề. Con bảo: "Mẹ cứ để từ từ con theo kịp, con không về vì các thầy cô ở đây dạy giỏi mà".

Nói chung, trò chuyện với con, tôi thấy có sự quyết tâm; bản thân con cũng muốn vào trường đại học con mong ước. Nhưng rồi những con điểm gửi về chưa khởi sắc lắm. Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con. Trường cũng tiến hành phụ đạo hai môn con yếu nhưng có vẻ con chưa theo kịp. Thầy bảo ngồi học thấy cũng chăm chỉ, ghi bài, nghe giảng bài, nhưng có vẻ chưa tập trung nên các bạn đã hiểu bài còn con thì chưa.

Tôi nhìn điểm thầy gửi về, các môn khác có vẻ bắt đầu tiến bộ; riêng môn Toán và Ngoại ngữ, con vẫn chỉ ở mức đạt. Bây giờ nỗi sợ của tôi và con là điểm thấp, không tốt lắm (nhưng vẫn trên 5) là thầy lại la rầy. Con cũng sợ bị đuổi khỏi trường. Tôi phải đối phó với thầy và nhà trường cũng rất mệt. Có phụ huynh nào từng ở hoàn cảnh và có sự hiểu biết về môi trường và học tập cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào trong trường hợp này?

Minh Nguyệt