Có nên đón con gái về gia đình mới của tôi sau 7 năm bé sống cùng bà

Công việc tôi phải đi nhiều, lo ngại không thể chăm sóc và dạy dỗ tốt cho con, rồi có những việc cha khó có thể chăm con gái tốt.

Tôi ngoài 40 tuổi. Bảy năm trước, tôi và vợ cũ chia tay vì không hợp nhau. Tôi lại công tác xa nhà nên đã gửi con gái đầu lòng khi đó học lớp hai về với bà nội và gia đình anh cả của tôi. Bé thích nghi tốt với hoàn cảnh không có bố mẹ, học hành tiến bộ.

Cho đến nay cháu đã ở với bà nội và vợ chồng bác 7 năm. Trong thời gian 7 năm qua, tôi đã đi bước nữa, có thêm một bé. Tôi và vợ mới hòa hợp, hiện tại hạnh phúc, gia đình và công việc ổn định. Tôi băn khoăn không biết có nên đón con lớn về ở nhà tôi không? Cháu ở với bà nội và nhà bác vẫn ổn, nhưng liệu xa ba mẹ ruột trong 7 năm như vậy và tiếp tục thời gian tới, có ảnh hưởng đến tâm lý ở tuổi trưởng thành của cháu không?

Tính chất công việc của tôi phải đi nhiều, cũng lo ngại không thể chăm sóc và dạy dỗ tốt cho cháu, rồi có những vấn đề mà người cha khó có thể chăm cho con gái được tốt. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, nên làm sao để tốt nhất cho con?

Nam Quân