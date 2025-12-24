Nuôi cá trên ruộng lúa bỏ hoang - một vốn mấy lời

Cánh đồng thôn Tân Hòa, Tân Hạ, Tân Ninh, xã Tân Mỹ rộng hơn 100 ha canh tác lúa được 40 hộ dân thuê nuôi cá. Những ngày này, ruộng được tháo nước thu hoạch cá trả đất cho người dân canh tác vụ lúa đông xuân.
Người dân dùng máy cày cải tiến máy hút nước trên ruộng để gom cá lại ven bờ bắt. Mỗi hộ dân ở Tâm Mỹ nuôi ít vài sào, nhiều hơn 10 ha. Đây là mô hình "một vốn ba lời".
Khi nước cạn, cá trên ruộng dồn về mương. Người dân dùng lưới kéo dọc mương để bắt cá.
Nghề nuôi cá được người dân xã Tân Mỹ phát triển hơn 10 năm qua. Kết thúc vụ hè thu đầu tháng 9 ruộng đồng bỏ hoang, người dân thuê đất của hợp tác xã rồi đắp bờ giữ nước, giăng lưới và mua cá giống thả xuống. Cá tận dụng nguồn thức ăn trên đồng ruộng, không phải cho chúng ăn.
Để cá sống, họ cho vào tấm bạt chứa nước. Cá thu hoạch hầu hết được bán giống, vì kết thúc mùa mưa lũ, đầu ra cá giống ở Quảng Trị lớn.
Giá bán tính theo kích cỡ và loại. Mỗi kg trắm cỏ 80.000 đồng, chép 50.000, mè 35.000 và diếc 100.000 đồng. Cá tràu phát triển tự nhiên giá cao nhất, từ 80 đến 120 nghìn đồng mỗi kg.
"Tiền thuê đất hết 30 triệu và cá giống 120 triệu đồng. Sau ba tháng nuôi, thu hoạch bán được 300 triệu đồng. Trừ chi phí, lãi 150 triệu đồng", nông dân Lê Xuân Sơn cho biết.
Nhiều người hợp sức kéo cá vào bờ. Cá nuôi trên ruộng nhanh lớn vì nguồn thức ăn dồi dào là cỏ, gốc rạ, lúa tái sinh, hạt lúa rơi, sinh vật phù du, sâu bọ.
Ông Sơn cho biết cùng bốn anh em đấu thầu 10 ha nuôi cá. Đầu vụ thả giống trắm cỏ, chép, mè và diếc cỡ 10 con một kg. Sau ba tháng, trung bình mỗi con đạt trọng lượng từ 0,3 kg, có đạt gần 1 kg. Đối với cá bán thịt, lúc thả 3 con một kg, lúc thu hoạch chúng đã lớn nhanh, tăng gấp 3 đến 5 lần.
Sau ba tháng nuôi, những con cá to được lựa bán thịt. Ngoài bán lẻ tại chỗ, cá được bán sỉ cho các thương lái.
Bà Lê Thị Lý (bên phải) mua một con cá chép nặng 1,4 kg, giá hơn 80.000 đồng. "Cá sống trong môi trường tự nhiên, không ăn thức ăn công nghiệp nên thịt ngon", bà nói.
Thương lái thu mua cá, cho vào túi nilon bơm ôxy rồi đưa đi tiêu thụ. Cá nuôi trên ruộng lúa lớn nhanh, khi thả xuống ao hồ tiếp tục phát triển nên được nhiều người ưa chuộng. “Mỗi khi đến kỳ thu hoạch, tôi ra ruộng mua cá rồi chở đi bán”, ông Bắc (bên trái) nói.
Ông Trần Duy Hưng, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng xã Tân Mỹ, cho biết mô hình nuôi cá trên ruộng lúa đang phát triển tại địa phương, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời tạo việc làm cho nông dân trong thời gian ruộng đồng bỏ hoang.
Theo ông Hưng, mỗi hecta nuôi cá cho doanh thu khoảng 42 triệu đồng sau ba tháng. Trừ chi phí thuê đất và cá giống khoảng 15 triệu đồng, người nuôi lãi ròng 27 triệu đồng.
“Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, nuôi cá trên ruộng còn giúp xử lý tồn dư sau vụ mùa. Cá ăn sâu bọ, côn trùng, cỏ dại gây hại cho lúa, chất thải của cá giúp tăng độ màu mỡ cho đất, có lợi cho vụ lúa tiếp theo”, ông Hưng nói.
Người dân thu hoạch cá sau 3 tháng nuôi trên ruộng. Video: Đắc Thành
Đắc Thành