Nuôi cá trên ruộng lúa bỏ hoang - một vốn mấy lời

Để cá sống, họ cho vào tấm bạt chứa nước. Cá thu hoạch hầu hết được bán giống, vì kết thúc mùa mưa lũ, đầu ra cá giống ở Quảng Trị lớn.

Giá bán tính theo kích cỡ và loại. Mỗi kg trắm cỏ 80.000 đồng, chép 50.000, mè 35.000 và diếc 100.000 đồng. Cá tràu phát triển tự nhiên giá cao nhất, từ 80 đến 120 nghìn đồng mỗi kg.

"Tiền thuê đất hết 30 triệu và cá giống 120 triệu đồng. Sau ba tháng nuôi, thu hoạch bán được 300 triệu đồng. Trừ chi phí, lãi 150 triệu đồng", nông dân Lê Xuân Sơn cho biết.