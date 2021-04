Nước tinh khiết về tới 52 trường miền Tây mùa hạn mặn

Hơn 300 máy lọc nước nhiễm mặn được trao cho 52 trường học tại miền Tây, giúp 100.000 học sinh được sử dụng nguồn nước sạch mỗi ngày.

Các trường học thuộc An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long đã nhận hơn 300 máy lọc nước nhiễm mặn trong chương trình "Thấu hiểu hạn mặn – Tinh khiết miền Tây", do tập đoàn Karofi kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Học sinh của một trường học tại miền Tây sử dụng nước từ máy lọc mới lắp đặt.

Với nguồn nước nhiễm mặn tại đây, đại diện Karofi nhận định máy lọc nước thông thường chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, dễ hỏng, tắc lõi lọc. Tập đoàn này đã nghiên cứu, sản xuất riêng biệt sản phẩm máy lọc cho nguồn nước, có thể khử mặn.

"Linh phụ kiến cấu thành máy có chất lượng cao, chịu được mặn và thời tiết khắc nghiệt, màng RO nhập khẩu từ Mỹ", đại diện Karofi nói. "Nước từ máy lọc này được xét nghiệm đạt chuẩn Quốc gia nước uống tinh khiết, chứng nhận bởi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y Tế theo quy trình của WHO và Unicef. Nước tại vòi có thể uống trực tiếp, không cần đun sôi nên tiện sử dụng tại trường học".

Học sinh tại một trường tiểu học trong chương trình "Thấu hiểu hạn mặn – Tinh khiết miền Tây".

Ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Lễ (Bến Tre) cho biết, trường học thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nguồn nước uống cho học sinh trong mùa hạn mặn, thường phải huy động nhà tài trợ để mua nước đóng bình phục vụ nhu cầu trước mắt. Các em học sinh tại đây thường phải tự mang nước đến trường. Khi lắp đặt xong hệ thống máy lọc này, học sinh có thể sử dụng nguồn nước tinh khiết tại vòi.

"Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đỡ người yếu thế, đặc biệt là học sinh được tiếp cận nguồn nước tinh khiết, an toàn và tốt cho sức khỏe, nền tảng để phát triển trí lực", bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long nói. Đại diện Sở này mong muốn chương trình sẽ được nhân rộng khắp miền Tây và cả nước, giúp trẻ em được sử dụng nguồn nước an toàn và tiện lợi.

Đại diện các nhà trường tại buổi trao sản phẩm của chương trình.

Chương trình "Thấu hiểu hạn mặn – Tinh khiết miền Tây" nằm trong chuỗi dự án "Tận tâm vì tương lai Việt" của tập đoàn Karofi Việt Nam. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp đỡ người yếu thế trong xã hội, có cơ hội tiếp cận nguồn nước tinh khiết. Karofi đã triển khai trương trình này được 6 năm, tổng ngân sách 25 tỷ đồng, 250 triệu lít nước tinh khiết đã đến với hơn 1 triệu người dân.

"Karofi không chỉ tặng, lắp đặt miễn phí sản phẩm cho các trường học mà còn bảo hành 3 năm, bảo trì 5 năm với toàn bộ sản phẩm. Hệ thống 7.200 điểm bán trên toàn quốc của chúng tôi cam kết đồng hành với các em học sinh, hướng đến giá trị bền vững mà dự án đặt ra", bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Marketing Karofi nói.

Mùa hạn mặn năm ngoái, toàn miền Tây ghi nhận 16.500 ha đất tôm lúa, gần 42.000 ha lúa đông xuân, 6.650 ha cây ăn quả, 1.200 ha rau màu cùng 8.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Khoảng 96.000 hộ thiếu nước, hàng nghìn điểm sạt lở tại các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, An Giang. Trong buổi tổng kết công tác phòng chống hạn mặn năm ngoái tại Long An, tỉnh này ghi nhận nước mặn tiến sâu vào sông Vàm Cỏ Tây hơn 100 km, khiến hơn 2.700 ha lúa và 2.700 ha cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 3.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại tại Long An trên 55 tỷ đồng.

Tuấn Vũ (Ảnh: Karofi)