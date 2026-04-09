Nước tiểu có bọt như bia cảnh báo thận suy yếu

Chuyên gia thận học Đài Loan cảnh báo tình trạng nước tiểu xuất hiện lớp bọt mịn, lâu tan là dấu hiệu protein rò rỉ do tổn thương cầu thận, khuyên người dân cần tầm soát sớm để bảo vệ thận.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân hôm 6/4, bác sĩ chuyên khoa Thận Hung Yung-hsiang, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân, khuyến cáo nếu nước tiểu có đặc điểm tương tự một ly bia tươi vừa rót với lớp bọt li ti và đậm đặc, người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để kiểm tra chức năng thận.

Bác sĩ Hung cho biết tình trạng nước tiểu có bọt thường do các yếu tố sinh lý như rặn tiểu, dòng tiểu chảy mạnh hoặc lượng nước tiểu lớn nhưng loại bọt này thường tự tan sau vài phút. Nếu bọt tồn tại lâu và khó tan, đây là dấu hiệu bất thường cần đặc biệt lưu ý. Hiện tượng này cảnh báo các cầu thận đang bị tổn thương, khiến protein bị rò rỉ ra ngoài. Đây có thể là hệ quả của các bệnh lý như thận mạn tính, tiểu đường, cao huyết áp hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ảnh minh họa: Mcurefertility

Theo chuyên gia, khi thận bị bệnh, các phân tử protein vốn phải được giữ lại trong cơ thể sẽ bị rò rỉ qua màng lọc và thải ra ngoài theo nước tiểu, gây nên hiện tượng nước tiểu có bọt. Ông cho hay việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu xác định do vấn đề tại thận và triệu chứng còn nhẹ, bác sĩ thường ưu tiên sử dụng thuốc để giảm lượng protein trong nước tiểu và bảo vệ chức năng thận. Trong trường hợp điều trị bằng thuốc không hiệu quả, bệnh nhân cần thực hiện sinh thiết thận và áp dụng liệu pháp miễn dịch để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời.

"Liệu có phải do tôi uống quá ít nước?" là câu hỏi bác sĩ Hung nhận được thường xuyên. Ông giải thích cơ thể thiếu nước khiến nước tiểu đậm đặc đúng là một nguyên nhân phổ biến gây ra bọt song nước tiểu có bọt không đồng nghĩa với việc mắc bệnh thận. Trong nước tiểu vốn chứa nhiều chất có độ kết dính như urê nitơ, axit uric, đặc biệt "độ dính" cao nhất chính là protein. Nếu bọt to nhỏ không đều và tan nhanh, đó thường chỉ là do cơ thể thiếu nước khiến nước tiểu quá đặc, không phải dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ lưu ý nước tiểu có bọt là một trong những dấu hiệu "báo động đỏ" cho thấy sức khỏe của thận đang gặp nguy hiểm. Ông chỉ ra 3 đặc điểm nhận dạng "bọt bệnh lý" như nước tiểu xuất hiện lớp bọt nhỏ li ti, dày đặc; bọt bám bền bỉ, tồn tại quá 5 phút mà không tự tan hết và tình trạng này diễn ra liên tục trong hơn một tuần. Nếu có ít nhất hai đặc điểm trên, người bệnh cần đi xét nghiệm nước tiểu để bảo vệ sức khỏe thận.

Chuyên gia cho biết thêm bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt, không gây đau đớn hay khó chịu nhưng chức năng thận có thể đang suy giảm âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi cơ thể đã xuất hiện các triệu chứng nặng như phù nề, mệt mỏi, nôn mửa, thậm chí đã tiến triển đến giai đoạn phải chạy thận nhân tạo.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ Hung khuyến cáo người dân 5 dấu hiệu cảnh báo sớm gồm phù nề, cao huyết áp, chỉ số cholesterol cao, đường huyết thấp bất thường và mệt mỏi kéo dài. Đặc biệt, những nhóm nguy cơ cao như người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, người lạm dụng thuốc giảm đau lâu ngày hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cần thực hiện tầm soát định kỳ để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Bình Minh (Theo United Daily News)