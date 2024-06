Nước sông Seine chưa đủ an toàn cho thi đấu Olympic Paris

PhápKết quả kiểm tra nước sông Seine cho thấy nồng độ vi khuẩn E.coli vẫn cao hơn giới hạn an toàn, dù Olympic Paris sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng.

Kết quả kiểm tra nước sông Seine ở Paris do Eau de Paris thực hiện cho thấy trong 3 tuần liên tục nồng độ khuẩn E.coli cao hơn 900 đơn vị trên mỗi 100 ml, mức giới hạn an toàn do Liên đoàn thế giới về ba môn phối hợp quy định cho thi đấu Olympic.

Eau de Paris là công ty chịu trách nhiệm cung cấp nước và thu gom nước thải của Paris.

Đoạn sông Seine gần cầu Alexandre III ngày 28/6. Ảnh: AP

Nội dung bơi marathon và ba môn phối hợp dự kiến được tổ chức ở đoạn sông gần cầu Alexandre III trong kỳ thế vận hội bắt đầu từ 26/7. Theo kết quả kiểm tra, mưa liên tục đã khiến vấn đề nghiêm trọng hơn bởi nước mưa chảy vào hệ thống thoát nước, đưa vi khuẩn E.coli vào nước sông. Ngập lụt ở sông Yonne, hợp lưu của sông Seine, cũng khiến dòng chảy của sông Seine mạnh hơn.

Paris đã khánh thành bể ngầm dung tích 50.000 m3 hồi tháng 5 để trữ nước mưa. Bể chứa này sử dụng lần đầu hôm 18 và 19/6, đã ngăn 40.000 m3 nước thải hòa vào sông Seine.

Dù ô nhiễm tiếp tục duy trì ở nồng độ cao, các nhà tổ chức Olympic Paris 2024 vẫn lạc quan. "Tới nửa cuối tháng 7, mọi chuyện sẽ ổn", Tony Estanguet, trưởng ban tổ chức, nói.

Marc Guillaume, người phụ trách sông Seine ở Paris, cho rằng thời tiết sẽ khá hơn trong những tuần tới. "Khi nào mùa hè tới, đó là lúc kế hoạch sẽ phát huy hiệu quả toàn diện", ông bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo AP)