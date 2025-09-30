Nước ngập bủa vây, bệnh viện Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân

Do mưa lớn gây ngập lụt sâu, giao thông tê liệt, Bệnh viện Châm cứu Trung ương thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú, chỉ nhận ca cấp cứu.

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương chiều 30/9, nước ngập sâu buộc ban lãnh đạo phải thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú. "Dự kiến sáng mai, bệnh viện sẽ hoạt động trở lại bình thường. Các trường hợp cấp cứu và điều trị nội trú vẫn được tiếp nhận", đại diện bệnh viện cho biết.

Nước dâng cao hơn nửa mét trước cổng và ngập 30-40 cm bên trong khuôn viên, đặc biệt tại khu khám theo yêu cầu. Dù một số phòng bệnh bị ngập 10-15 cm, bệnh viện khẳng định công tác cứu chữa vẫn được đảm bảo và không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Tình trạng tương tự xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (quận Ba Đình), khi gần như toàn bộ tầng một chìm trong nước, buộc bệnh viện phải di chuyển bệnh nhân lên các tầng cao hơn. Các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Tân Triều, Nhi Trung ương, cũng tê liệt vì ngập úng, gây cản trở lớn cho người dân khi di chuyển.

Ghi nhận tại các bệnh viện này cho thấy nước ngập sâu trong khuôn viên, tràn cả vào các khoa khám bệnh, khiến bệnh nhân và người nhà di chuyển khó khăn. Ước tính có hàng nghìn bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở này mỗi ngày.

Một số thai phụ có lịch mổ đẻ tại bệnh viện sản lo ngại không biết nên di chuyển đến viện thế nào, khi một số xe taxi từ chối vận chuyển trong điều kiện giao thông tê liệt.

Cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương ngập sâu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo điều kiện thời tiết này đang rất nguy hiểm cho việc di chuyển, hãy ưu tiên giữ an toàn cho bản thân và gia đình, không cố gắng đến bệnh viện đúng hẹn nếu việc đi lại không an toàn. Bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi, người bệnh có thể hoãn lịch khám bệnh đến khi thời tiết ổn định trở lại, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh. Một số thai phụ có lịch mổ đẻ tại các bệnh viện sản bày tỏ lo ngại, không biết nên di chuyển đến viện thế nào, khi một số xe taxi từ chối vận chuyển trong điều kiện giao thông tê liệt.

Trong khi chờ đến viện, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ uống thuốc theo đơn cũ một cách nghiêm túc. Nếu thuốc sắp hết, hãy chủ động gọi điện cho tổng đài hoặc khoa/phòng nơi người bệnh đang điều trị để được tư vấn cách xử trí phù hợp, an toàn nhất.

Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức đang trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, ứng cứu và điều trị khẩn cấp cho người dân gặp nạn. Toàn bộ êkíp y tế được huy động, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo xử trí nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trong ngày, bệnh viện tiếp nhận một số bệnh nhân gặp tai nạn do ảnh hưởng của bão Bualoi. Như người bệnh 40 tuổi ở Ninh Bình bị bức tường nhà đổ sập đè gãy hở độ I cẳng chân trái và chấn thương vai trái. Hoặc, người bệnh 52 tuổi, Quảng Ngãi, trú bão trong container trống không may bị gió bão giật sập container đè chấn thương cột sống, liệt tủy.

Sân Bệnh viện Bạch Mai ngập chiều 30/9. Ảnh chụp màn hình

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, từ 7h đến 13h ngày 30/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Ô Chợ Dừa (319 mm), Hai Bà Trưng (195 mm), Tây Hồ (190 mm). Ngập lụt lan rộng khắp thủ đô khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Cơ quan khí tượng dự báo mưa sẽ giảm dần từ ngày mai (1/10).

Thúy Quỳnh