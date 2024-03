'Nước mắt cá sấu' của cặp vợ chồng khiến 6 con nhỏ chết oan

AnhMick Philpott chủ mưu phóng hỏa để hãm hại tình cũ nhưng kế hoạch đổ bể khiến sáu con nhỏ chết oan, sau đó cùng vợ "diễn kịch" hòng giấu tội.

Rạng sáng 11/5/2012, ngôi nhà tại số 18 đường Victory, ngoại ô thành phố Derby, bùng lửa lớn vào khoảng 3h45. Đây là nhà ở xã hội được chính quyền cấp cho gia đình Mick Philpott, 56 tuổi, cùng vợ Mairead Duffy, 31 tuổi.

Sáu đứa trẻ đang ngủ ở tầng trên, bố mẹ chúng ở tầng dưới. Hàng xóm cố gắng giải cứu lũ trẻ khỏi ngôi nhà đang cháy nhưng bị khói và lửa đẩy lùi. Mick được cho là đã có những nỗ lực "dũng cảm" để cứu các con nhưng bất thành.

Năm đứa trẻ, lớn nhất là 10 tuổi và nhỏ nhất là 5 tuổi, tử vong tại hiện trường. Một bé trai 13 tuổi tử vong trong bệnh viện hai ngày sau. Nguyên nhân cái chết đều do ngạt khói.

Mick khai chơi bida với bạn tên Paul Mosley vào đêm xảy ra hỏa hoạn. Paul rời đi trước 2h, hai vợ chồng ngủ quên khi xem phim, sau đó bị đánh thức bởi chuông báo khói và phát hiện đám cháy lớn trong hành lang ở cửa vào.

Mick gọi cứu hỏa và đưa điện thoại cho vợ trước khi leo lên thang ở sân sau và đập vỡ một lỗ trên cửa sổ sau nhà. Khói đen khiến ông ta không thể vào trong.

Theo hàng xóm, Mick từng nói bị tình cũ tên Lisa Willis, 27 tuổi, dọa giết hoặc đốt nhà. Phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Mick và Lisa vốn được lên lịch vào buổi sáng xảy ra vụ cháy.

Ngày 14/5, cảnh sát tuyên bố tìm thấy xăng bên trong khe nhét thư của nhà Philpott, dẫn đến cuộc điều tra cố ý phóng hỏa. Lisa bị bắt vì tình nghi giết người cùng với anh rể, nhưng cả hai nhanh chóng được thả.

Ngày 16/5, Mick và vợ tổ chức họp báo, khóc nức nở chia sẻ về vụ hỏa hoạn. Cặp đôi kêu gọi các nhân chứng cung cấp thông tin cho nhà chức trách.

Vợ chồng Mick Philpott bị các chuyên gia tâm lý học và ngôn ngữ cơ thể nhận xét "vờ khóc" trong buổi họp báo, qua việc giữ vẻ mặt và cảm xúc buồn bã quá lâu và tiếng nức nở nghe giả tạo. Ảnh: Derby Telegraph

Cùng ngày, cảnh sát xác nhận rằng đám cháy bắt đầu từ bên dưới khe nhét thư ở hành lang của ngôi nhà và xăng được sử dụng làm chất dẫn.

Người dân địa phương thành lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ gia đình, quyên góp hơn 11.000 bảng Anh cho quỹ chi trả tang lễ.

Trong khi đó, các nhân chứng báo cáo Mick cư xử kỳ lạ, không giống một người bố vừa mất sáu đứa con, và tỏ ra ham thích sự chú ý của giới truyền thông.

Cảnh sát báo cáo hành vi của Mick sau vụ cháy là "bất thường". Ông ta tỏ ra "không có cảm xúc" và hành động như thể đang tham dự một sự kiện xã hội. Tại bệnh viện, nhân chứng mô tả ông ta trông "sạch sẽ không tì vết".

Thám tử Paul Callum, tham gia chỉ đạo cuộc điều tra vụ hỏa hoạn, tiết lộ: "Khi chuẩn bị nhận dạng thi thể năm con, Mick tán gẫu với các kỹ thuật viên nhà xác, đưa ra những nhận xét mang tính tình dục về vòng một của họ. Sau đó ông ta gục xuống và giả vờ buồn bã. Lát sau, ông ta lại ngồi dậy và nói lời khiếm nhã". Một người bạn đi cùng Mick cũng bày tỏ bị sốc trước những gì được chứng kiến.

Hành vi của Mick khiến các thám tử nghi ngờ. Họ cài thiết bị nghe lén trong phòng khách sạn của vợ chồng Philpott và thu được bằng chứng xác nhận cặp đôi phải chịu trách nhiệm về vụ cháy, bao gồm sự hỗ trợ của Paul.

Mick và Mairead bị bắt vào 28/5 và bị buộc tội giết người vào 30/5.

Cảnh sát tìm thấy một thùng xăng và găng tay bỏ đi gần nhà họ. Tháng 11/2012, khám nghiệm pháp y phát hiện quần áo của vợ chồng Philpott và Paul mặc đêm xảy ra hỏa hoạn có dính xăng.

Ngày 5/11, Paul bị bắt và bị buộc tội giết người, sau đó được hạ tội danh xuống thành ngộ sát. Cáo buộc chống lại vợ chồng Philpott cũng được giảm xuống thành ngộ sát vì nhà chức trách xác định rằng cặp đôi không có ý định giết con. Thay vào đó, họ muốn gài bẫy Lisa, đổ tội cho cô phóng hỏa để giành quyền nuôi con, định đóng vai người hùng cứu các con và tiếp tục hưởng lợi ích từ chúng.

Vụ việc gây rúng động nước Anh, khiến những người dân trong cộng đồng địa phương vốn coi Mick là người đàn ông yêu thương gia đình bị sốc. Những câu chuyện xoay quanh lối sống kỳ dị của Mick cũng được hé lộ trên khắp mặt báo.

Mick được mô tả là kẻ "kiểm soát", "độc đoán", "bạo lực" và "thao túng" phụ nữ. Năm 1978, ở tuổi 21, Mick nhiều lần bạo hành, cố sát hại bạn gái 17 tuổi vì cô muốn chia tay, đồng thời tấn công mẹ bạn gái khi bà can thiệp. Ông ta bị kết tội mưu sát và cố ý gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng, nhận án bảy năm tù nhưng được trả tự do chỉ sau ba năm hai tháng.

Mick có 17 con với năm phụ nữ. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ vì ông ta ngoại tình với thiếu nữ kém 23 tuổi. Mick kết hôn với Mairead vào năm 2003, đưa cả Lisa về sống chung nhà, luân phiên qua đêm.

Năm 2006, Mick bị chỉ trích nặng nề trên các phương tiện truyền thông vì yêu cầu chính quyền cấp căn nhà lớn hơn cho gia đình đông đúc của mình. Ông ta từng xuất hiện trên The Jeremy Kyle Show và phim tài liệu Ann Widdecombe Versus để bảo vệ lối sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội và các mối quan hệ đa ái.

Ba tháng trước vụ cháy, Mick chia sẻ căn nhà liền kề ba phòng ngủ chật chội với vợ, tình nhân và 11 đứa con có với hai người phụ nữ.

Một căn phòng bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: CPS

Trong phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 12/2/2013, những hình ảnh gây sốc về vụ hỏa hoạn lần đầu tiên được công bố cho thấy nội thất cháy đen bên trong ngôi nhà.

Đội cứu hỏa cho biết nhiệt độ trong các phòng ngủ trên lầu có thể lên tới hơn 500 độ C trong vụ cháy và bất kỳ ai trong những căn phòng đó đều không có cơ hội sống sót. Khói đen dày đặc nhanh chóng tràn ngập từng phòng từ sàn đến trần, khiến các nạn nhân bất tỉnh trong vài phút.

Kể từ thời điểm đám cháy bùng phát ở hành lang vào rạng sáng 11/5, ngọn lửa bùng lên cửa trước bằng chất liệu uPVC, làm chảy nhựa và nhanh chóng lan lên cầu thang ốp gỗ. Tất cả cửa ở tầng trên đều mở khi ngọn lửa bùng phát, khiến khói nhanh chóng tràn vào ba phòng ngủ trẻ em.

Công tố viên cho biết vụ hỏa hoạn là một phần trong kế hoạch Mick nhằm vào Lisa. Cô đã đưa năm con rời khỏi ngôi nhà vào tháng 2/2012.

Theo hồ sơ, Mick kiểm soát tất cả tài chính của gia đình, tất cả tiền trợ cấp nuôi con cùng với thu nhập bán thời gian ít ỏi của hai người phụ nữ được trả thẳng vào tài khoản của ông ta. Mick có thỏa thuận tương tự với người vợ đầu tiên và một người tình khác.

Chỉ sau khi rời đi vì mệt mỏi với hành vi "độc đoán" của Mick và được chính quyền địa phương chuyển đến nơi ở mới, Lisa mới phát hiện mình được hưởng hơn 1.000 bảng Anh mỗi tháng tiền trợ cấp nuôi con.

Lisa và Mick tranh cãi gay gắt về nơi cư trú của những đứa trẻ. Mick dần trở nên "ám ảnh với việc đưa Lisa và bọn trẻ trở lại".

Công tố viên nói Mick "chỉ muốn một ngôi nhà đầy trẻ em và kiếm thật nhiều tiền trợ cấp" nên cố gắng gài bẫy Lisa để giành quyền nuôi con. Nhưng kế hoạch giải cứu những đứa trẻ thất bại thê thảm khi ngọn lửa bắt nguồn từ việc đổ xăng qua khe nhét thư nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vài ngày sau vụ cháy, Paul đến gặp cặp đôi trong khách sạn được cảnh sát bố trí mà không biết bị cài thiết bị nghe lén. Cảnh sát nhận định rằng cặp đôi lôi kéo Paul tham gia kế hoạch bằng cách quan hệ tình dục tập thể.

Bằng chứng quan trọng tại tòa là hồ sơ đặc biệt gồm các đoạn ghi âm bí mật được cảnh sát thu thập cho thấy cặp đôi hỏi nhau "có bám sát câu chuyện không". Trong một đoạn ghi âm, Mick nói với vợ: "Đó là lỗi của tôi khi một nửa gia đình đã ra đi. Lẽ ra tôi phải dự đoán trước mọi chuyện".

Trong một đoạn ghi âm khác, ông ta nói với Mairead trong xe cảnh sát về việc "thẩm phán sẽ chẳng thể làm gì vì không có bằng chứng".

Sau phiên tòa kéo dài 8 tuần, ngày 2/4/2013, Mick, Mairead, cùng Paul bị kết tội ngộ sát sáu đứa trẻ.

Ngày 4/4, Mick bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 15 năm. Mairead và Paul bị kết án 17 năm tù, phải chấp hành ít nhất một nửa thời hạn trước khi được ân xá.

Ngày 29/11, Mairead kháng cáo mức án với lý do phải chịu sự kiểm soát của chồng và không thể tự do lựa chọn hành vi của mình; đơn kháng cáo bị bác. Mairead đệ đơn ly hôn vào năm 2014, được trả tự do vào năm 2020 sau khi chấp hành một nửa bản án.

Paul được thả tự do vào tháng 11/2023, sau 11 năm thụ án.

Tuệ Anh (Theo BBC, Mirror, Daily Mail)