Nước mắm Phan Thiết vào siêu thị lớn ở Mỹ

Lâm ĐồngSau gần 10 năm phục hồi thương hiệu trong nước, dòng nước mắm Tĩn Phan Thiết có truyền thống hơn 300 năm, lần đầu được bán trong hệ thống siêu thị Costco tại Mỹ.

Ngày 7/1, ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Seagull (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) cho biết nước mắm Tĩn chứa trong bình gốm xưa của doanh nghiệp vừa được siêu thị Costco tại Mỹ đưa lên kệ bán. Như vậy, lần đầu thương hiệu nước mắm truyền thống Việt Nam được lọt vào hệ thống siêu thị hàng đầu thế giới.

"Chuyến hàng với 5 container đã cập cảng, giao hàng cho các siêu thị Costo ở bang California và sắp tới là hầu hết bang tại Mỹ", ông Dũng cho biết, dự kiến trong năm 2026 sẽ xuất khoảng 2 triệu lít qua thị thường này.

Nước mắm Tĩn Phan Thiết đóng trong bình gốm xuất sang Mỹ. Ảnh: Khải Nguyên

Nước mắm Tĩn có lịch sử hơn 300 năm tại Phan Thiết. Đây là dòng nước mắm nguyên chất sánh đặc, hay còn gọi là mắm nhĩ nước đầu, có đạm nguyên chất lên men từ cá cơm tươi ủ chượp với muối tinh khiết. Sau 12 tháng, nước mắm đủ độ ngon được rút ra từ thùng lều, chiết vào bình gốm bảo quản, phân phối.

Sau gần nửa thế kỷ bị lãng quên vì nhiều lý do, nước mắm Tĩn được ông Dũng khôi phục thương hiệu cùng với việc xây dựng Bảo tàng Nước mắm làng chài xưa Phan Thiết để quảng bá cho du khách, từ năm 2016.

Ông Trần Ngọc Dũng giới thiệu nước mắm Tĩn tại Bảo tàng nước mắm Phan Thiết. Ảnh: Khải Nguyên

Ông Dũng cho hay, sau khi khôi phục thành công thị trường trong nước, ông mong muốn đưa nước mắm Tĩn của quê hương ra thế giới, đến tận tay Kiều bào, kể cả người nước ngoài yêu thích ẩm thực Á châu.

Để được chấp nhận, suốt hai năm qua ông Dũng trực tiếp qua Mỹ để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu sự khác biệt, thói quen sử dụng nước mắm và các loại gia vị tại đây. Từ đó, đội ngũ nghiên cứu điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp như: mùi mắm không được nồng quá, vị không mặn đậm quá, mắm phải đủ chuẩn histamin...

Trước khi xuất khẩu, nước mắm Tĩn còn được thanh trùng bằng hệ thống gia nhiệt liên tục theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo hạn chế vi sinh cho nước mắm nhưng vẫn giữ được hương vị tự nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ - FDA.

Costco ở Mỹ là chuỗi siêu thị lớn, nơi khách hàng có thể mua mọi thứ với giá tốt nếu chấp nhận đóng phí thành viên và mua số lượng lớn. Phần đông các gia đình Mỹ ưa thích mua sắm tại Costco.

Khải Nguyên