Nước lũ làm ngập đường dân sinh ven cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngMưa lớn kéo dài khiến hầm chui và đường gom dân sinh tại khu vực cầu Sông Thăng, xã Hàm Thuận ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Chiều 6/9, nước vẫn còn phủ kín khiến người dân và phương tiện không thể qua lại, buộc phải đi đường vòng xa hơn. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây rào chắn ở các vị trí nguy hiểm.

Hầm chui và đường gom dân sinh cao tốc tại khu vực cầu Sông Thăng, xã Hàm Thuận bị ngập nước, ngày 6/9. Ảnh: Tư Huynh

Mưa lũ cũng nhấn chìm hơn 500 ha lúa tại các thôn Thuận Minh 1, Thuận Minh 2, Ku Kê và Dốc Lăng. Riêng thôn Ku Kê có 5 hộ bị ngập sâu, nhiều tài sản hư hỏng gồm 4 tủ lạnh, 12 xe máy; 50 m đường bêtông bị sạt lở. Tổng thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, nước đang rút dần song xã vẫn cử lực lượng ứng trực tại các điểm nguy cơ để kịp thời hỗ trợ người dân.

Nước lũ xé toạc bờ đất đường nông thôn ở xã Hàm Thuận. Ảnh: Tư Huynh

Trong hai ngày 5-6/9, mưa lớn kéo dài gây lũ quét và ngập úng nhiều nơi ở Bình Thuận, làm một người đàn ông tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh bị nước cuốn mất tích. Mưa lũ cũng làm hàng trăm hecta lúa, thanh long và hoa màu ở khu vực Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Phan Thiết bị ngập sâu, nhiều thiết bị nông nghiệp hư hỏng.

Việt Quốc