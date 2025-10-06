Nước lũ cuốn trôi kho thuốc bệnh viện, hỏng nhiều máy móc

Sơn LaTường bao quanh nhà dân cạnh Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên bất ngờ sập khiến nước lũ ập vào khu khám bệnh và khu dược gây ngập lụt, máy móc và thuốc hỏng toàn bộ.

Ngày 6/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên cho biết nước lũ ào đến quá nhanh, cuồn cuộn khiến cán bộ nhân viên y tế không kịp trở tay. Chỉ phút chốc, nước lũ dâng cao ngập khu khám bệnh và khu dược, chưa đầy một tiếng sau nước ngập khoảng 1,5 m.

Khi ấy, trong tòa nhà có một bác sĩ và một điều dưỡng nhanh chân chạy ra ngoài. Các bệnh nhân ngồi ngoài sân chờ khám di tản ra chỗ khác, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hệ thống máy móc siêu âm, máy tính, máy nội soi bị hỏng toàn bộ. Kho thuốc của bệnh viện bị nước cuốn trôi gần hết.

Lực lượng tại chỗ sử dụng bao cát, ván gỗ và các vật dụng tạm để chắn dòng chảy, hạn chế nước tràn vào khu điều trị. 345 bệnh nhân nội trú được sơ tán lên tầng hai và sang các tòa nhà khác nên quá trình điều trị không bị ảnh hưởng.

Đến trưa nay, nước rút hết, song hiện tại bệnh viện chưa ước tính được thiệt hại về vật chất.

Nhân viên bệnh viện dọn dẹp sau khi nước lũ rút trưa 6/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tỉnh Sơn La đang chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 nên mưa to nhiều khu vực. Tại phường Thảo Nguyên, mưa lớn từ khoảng 6h sáng, nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, cơ quan, trường học và bệnh viện.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại các xã Thuận Châu, Yên Châu, Mai Sơn, phường Mộc Sơn, phường Chiềng Sinh và Tô Hiệu. Chính quyền địa phương huy động dân quân, lực lượng tại chỗ khắc phục, đồng thời tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên chìm trong biển nước Mưa lớn khiến nước lũ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên. Video: Bệnh viện cung cấp

Bão Matmo hình thành ngày 1/10 từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines, một ngày sau vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông với sức gió cấp 10, trở thành cơn bão thứ 11 ở khu vực này trong năm nay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, 182 xã, phường của 8 tỉnh gồm Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, nhiều nhất là Thanh Hóa 67, kế đó Sơn La 43 xã, phường. Lũ quét, sạt lở đất gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, phá hủy các công trình.

Thúy Quỳnh