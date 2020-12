Nước lũ bủa vây nhiều khu dân cư ở Quảng Nam

Mưa lớn và hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Nam ngập sâu, một số xã miền núi bị cô lập.

Sáng 1/12, nước lũ tràn vào nhiều nhà dân ở TP Tam Kỳ, hàng trăm ngôi nhà ở khu vực trũng thấp thuộc các phường Hòa Hương, Tam Kỳ, Tam Thăng, Tân Thạnh, An Phú chìm trong nước, giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Phước Hòa ngập sâu 50 cm. Đường Phan Đình Phùng gần chợ Tam Kỳ biến thành sông, nhiều người dân phải xuống dắt xe đi bộ khi qua khu vực này.

Đường Phan Đình Phùng gần chợ Tam Kỳ biến thành sông sáng 1/12. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Xuân Phú ở khối 1 (phường Phước Hòa) cho hay tối qua (30/11) nước lũ bắt đầu đổ về, đến sáng nay dâng vào nhà. Ông cùng người thân thu dọn tài sản lên chỗ cao và sang nhà hàng xóm sơ tán.

"Sáng nay hồ thủy lợi Phú Ninh thông báo xả lũ hơn 800 m3/s xuống sông Tam Kỳ. Nếu trời tiếp tục mưa và hồ thủy lợi này vẫn xả lũ thì nước còn dâng", ông Phú nói.

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch TP Tam Kỳ, các phường trên địa bàn đã di dời hơn 600 người dân ở vùng trũng thấp đến các điểm an toàn.

Ba xe máy của ông Nguyễn Xuân Phú, phường Phước Hòa ngập trong nước lũ. Ảnh: Đắc Thành.

Tại Hội An, các tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu... ngập sâu gần một mét. Dự báo lũ tại Hội An tiếp tục lên và thoát chậm, do mưa lớn ở thượng nguồn và thủy điện Sông Tranh 2 đang điều tiết qua tràn.

Huyện miền núi Bắc Trà My sáng nay trời ngớt mưa nhưng nước lũ trên núi đổ về lớn. Cầu ngầm sông Trường ngập sâu 3 m, còn cầu ngầm Nước Oa (xã Trà Tân) ngập một mét. Đây là hai cầu ngầm trên tuyến đường độc đạo dẫn vào các xã Trà Tân, Trà Giáp, Trà Bui, Trà Tân và huyện Nam Trà My, nên hiện các địa phương này bị cô lập.

"Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, chính quyền huyện Bắc Trà My đã di dời ở xen ghép 423 hộ với 1.928 người", ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng nông nghiệp Bắc Trà My cho hay.

Nước lũ đổ về qua đường ĐH1, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn khiến giao thông đi các xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc khó khăn. Ảnh: Đắc Thành.

Huyện Phước Sơn mưa lớn, nước trên núi chảy về băng qua nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc. Đường ĐH 1 từ thị trấn Khâm Đức đi các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc xảy ra sạt lở. Một số nơi nhiều hòn đá lớn rơi xuống chắn ngang đường.

"Chính quyền khuyến cáo người hạn chế đi lại trong lúc mưa lũ để đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch huyện Phước Sơn, nói.

Lúc 10h, thủy điện Sông Tranh 2 trên lưu vực sông Thu Bồn ghi nhận nước về lòng hồ 2.174 m3/s, xả qua tràn và phát điện 2.280 m3. Ba thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, gồm A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 điều tiết qua tràn và phát điện xuống hạ du 1.138 m3/s.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cho biết mưa lớn trên địa bàn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao. Tổng lượng mưa lúc 7h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12 tại các địa phương phía bắc Quảng Nam phổ biến từ 30 - 70 mm; khu vực phía nam từ 110 - 210 mm. Huyện Bắc Trà My 377 mm, huyện Núi Thành 458 mm.

Dự báo mưa lớn tập trung ngày 1/12 và đến đêm giảm dần. Tổng lượng mưa phổ biến trong ngày từ 30 - 70 mm, huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 70 - 150 mm.

Đắc Thành