Nước khoáng - đồ xa xỉ của giới nhà giàu Ấn Độ

Thay vì rượu vang, giới thượng lưu Ấn Độ đang chi mạnh tay cho những chai nước khoáng nhập khẩu như một cách khẳng định địa vị và bảo vệ sức khỏe.

Trong không gian sang trọng của một cửa hàng thực phẩm tại Ahmedabad, Avanti Mehta, 32 tuổi, tỉ mẩn rót những ly nước từ các chai thủy tinh. Cô không phục vụ rượu vang, mà là chủ trì một buổi "nếm nước". Khách tham dự dùng ly chuyên dụng, nhấm nháp để phân biệt độ khoáng, độ mặn của các thương hiệu danh tiếng như Evian, Perrier (Pháp) hay Aava (Ấn Độ).

Mehta tự gọi mình là "chuyên gia nếm nước" (water sommelier) - khái niệm vốn xa lạ tại quốc gia này. "Khi mở vòi nước tại nhà, bạn không có được loại nước tiêu chuẩn. Đó chính là thứ bạn phải trả tiền để mua", Mehta nói với những vị khách đang tò mò nếm thử.

Avanti Mehta, 32 tuổi, chuyên gia nếm thử nước trẻ nhất Ấn Độ, đang rót nước khoáng thiên nhiên Aava vào một ly ở Ahmedabad. Ảnh: Reuters

Cơn sốt nước uống cao cấp đang lan rộng tại Ấn Độ. Với giới thượng lưu, một chai nước khoáng nhập khẩu giá từ 3 USD trở lên - đắt gấp 15 lần nước thông thường - không chỉ là thức uống, mà là biểu tượng mới của sự sành điệu.

Thị trường nước uống cao cấp tại Ấn Độ có quy mô 400 triệu USD, chiếm 8% thị phần toàn ngành nước đóng chai vào năm 2025, tăng vọt so với mức 1% của năm 2021.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ nghịch lý của sự phát triển. Tại quốc gia 1,4 tỷ dân, nước sạch là một đặc quyền. Các nghiên cứu chỉ ra 70% nước ngầm tại đây nhiễm bẩn và nước máy hầu như không thể uống trực tiếp.

Ông Amulya Pandit, chuyên gia tư vấn tại Euromonitor, nhận định: "Chính sự thiếu tin tưởng vào nguồn nước công cộng đã thúc đẩy người dân tìm đến nước đóng chai. Họ bắt đầu hiểu giá trị của khoáng chất và sẵn sàng chi trả dù giá cao".

B.S. Batra, một nhà phát triển bất động sản tại New Delhi, cho biết gia đình ông chỉ dùng nước cao cấp cho mọi nhu cầu ăn uống. "Tôi dùng nước khoáng ngay cả khi pha rượu whisky, còn các con dùng để làm sinh tố. Cơ thể tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn", Batra chia sẻ.

Một buổi nếm thử nước khoáng thiên nhiên cao cấp tại Ấn Độ, ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Làn sóng này thu hút cả giới giải trí và các tập đoàn lớn. Nữ diễn viên Bollywood Bhumi Pednekar vừa ra mắt thương hiệu nước riêng với giá 2,2 USD cho chai 750 ml. Tập đoàn Tata cũng đang mở rộng danh mục nước cao cấp, nhắm vào nhóm khách hàng "mua sức khỏe không cần nhìn giá". Doanh số nước khoáng nhập khẩu tại các cửa hàng thực phẩm hạng sang đã tăng gấp ba lần trong năm qua.

Tuy nhiên, với đại đa số người dân, đây vẫn là một sự xa xỉ khó với tới. Hoshini Vallabhaneni, khách mời tại buổi nếm nước của Mehta, thừa nhận sau khi nhấp một ngụm từ chai nước giá 3 USD: "Nó thực sự đắt đỏ. Nếu uống hàng ngày, nó sẽ làm rỗng túi tiền của bạn".

Minh Phương (Theo Reuters)