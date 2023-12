Nước hoa lấy cảm hứng từ phở, trà xanh

Thương hiệu d'Annam ra mắt chín dòng nước hoa lấy cảm hứng từ phở, gạo, trà xanh, cà phê và những địa danh nổi tiếng Việt Nam.

Trong bài viết trên website và Fanpage ngày 4/12, Vogue Beauty giới thiệu "Enchanting Vietnam" (Việt Nam diệu kỳ) - bộ sưu tập nước hoa đầu tay của d'Annam, thương hiệu thuần Việt. Chuyên trang ví 9 dòng hương như tác phẩm nghệ thuật, tôn vinh biểu tượng văn hóa, ẩm thực Việt.

Trong đó, ba dòng chuyên trang này ấn tượng nhất là Pho Breakfast - lấy cảm hứng từ phở - đặc sản được đưa vào từ điển tiếng Anh giản lược Oxford; White Rice, nhấn vào hạt gạo ngọt bùi và Vietnamese Coffee, vị cà phê Robusta rang đậm.

Sáu dòng còn lại cũng được Vogue Beauty đánh giá độc đáo gồm: Monsoon Tea - vị trà xanh sau cơn mưa; In The Garden - hương hoa nhài trong ký ức vườn nhà ngoại; Harvest Season - mùi rơm, rạ vào mùa gặt; Phu Quoc - hương biển mát rượi; Da Lat - không gian lãng mạn với hoa hồng, rượu vang. Dòng cuối cùng - Through The Forest - khắc họa mùi gỗ trầm hương nguyên bản.

Ông Nick Hoang - CEO d'Annam - cho biết phấn khởi khi dự án tâm huyết xuất hiện trên tạp chí lớn, tiếp cận nhiều độc giả, giúp bạn bè quốc tế phần nào hiểu thêm về sản vật, văn hóa, cảnh sắc Việt Nam.

Dòng White Rice tôn vinh hạt gạo trắng Việt Nam, hòa quyện với nguyên liệu thanh mát như lá dứa, hoa diên vĩ, nền xạ hương trắng...

CEO Nick Hoang tự nhận bản thân là tay ngang trong ngành làm đẹp, trước đó công tác nhiều năm ở mảng tài chính, công nghệ. Vốn sưu tầm và đam mê hương thơm, ông nhận thấy bản đồ nước hoa thế giới đang thiếu một số mùi hương mang nét đặc trưng quê nhà.

"Thương hiệu Dyptique (Pháp) rất nổi tiếng với nước hoa Tam Dao, Do Son. Tôi tự hỏi: 'Tại sao người nước ngoài có thể điều chế mùi hương đặc trưng Việt Nam, mà chính người Việt không thể làm điều đó?'. Nghĩ là làm, tôi quyết sáng lập thương hiệu riêng tôn vinh văn hóa, ẩm thực Việt", ông cho hay.

Lớn lên ở Việt Nam, với ông, mỗi mùi thơm tựa những sợi chỉ trong "tấm thảm ký ức" - từ mùi sen tô điểm mặt hồ trong xanh, sương sớm trên cánh đồng lúa đến lá chanh trong vườn nhà ngoại. Doanh nhân chủ động hợp tác với các nhà điều hương trẻ, tài năng trong nước - đa số được đào tạo bài bản ở Pháp.

Đội ngũ d'Annam mất hai năm "thai nghén" bộ sưu tập "Việt Nam diệu kỳ", từ tìm hiểu thị trường, lên ý tưởng, sáng tạo mùi hương đến thành phẩm.

Do công nghệ bào chế nước hoa trong nước còn hạn chế, thương hiệu đặt đối tác Singapore sản xuất hương liệu. Họ yêu cầu cao với khâu tuyển chọn nguyên liệu, ứng dụng quy trình nghiêm ngặt, thực hiện thủ công từng mẻ nhỏ. Riêng khâu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm được thực hiện tại Việt Nam, nhằm tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và thế mạnh sản xuất bao bì.

Doanh nhân nhận định d'Annam là thương hiệu Việt đầu tiên đưa vị phở vào nước hoa. Pho Breakfast đưa người dùng qua nhiều tầng hương, bắt đầu với nốt húng quế tươi, gừng nướng, hoa hồi. Mùi ngò rí, bạch đậu khấu, vỏ quýt lan tỏa ở tầng giữa. Sau khi lưu trên da 1-2 tiếng, hương thơm sẽ lắng xuống, trầm hơn nhờ hoắc hương, gỗ tuyết tùng.

Ngay từ khi bào chế dòng này và đặt tên Pho Breakfast, đội ngũ sáng tạo dự đoán người dùng sẽ tò mò xen lẫn thắc mắc. "Đó không phải bản dịch theo nghĩa đen của công thức làm phở, mà tái hiện tinh túy làm nên món ăn 'quốc hồn, quốc túy'. Tạo hương nghệ thuật, lấy cảm hứng từ ẩm thực", CEO nói và lý giải nếu làm không khéo dễ thành mùi thức ăn hoặc nốt hương thiếu thẩm mỹ.

Để tôn vinh món phở qua nước hoa, đội ngũ d'Annam chắt lọc kỹ nguyên liệu làm nên phở, tạo công thức hương hài hòa.

Theo ông Nick Hoang, khi lên công thức Pho Breakfast, họ gặp khó khi chọn hướng đi chính: woody (gỗ), gourmand (ẩm thực) hay fresh (tươi mát). Họ mất nhiều thời gian tìm điểm hài hòa giữa gia vị quế, hồi, thảo quả, vỏ quýt. Sau cùng, đội ngũ điều hương quyết định pha trộn gourmand và fresh, đồng thời dùng hoắc hương tăng độ béo, cảm giác vị béo của thịt bò, mà không dùng đến hương chiết xuất từ động vật.

CEO Nick Hoang còn tâm đắc với dòng Vietnamese Coffee, tái hiện vị đậm đặc, thơm ngon của cà phê sữa đá - thức uống được nhiều người Việt ưa chuộng. Thương hiệu kết hợp vị cà phê Việt với hương kem mịn, sữa đặc, đậu Tonka, hổ phách, gỗ tuyết tùng. Đặc biệt, hương dầu cà phê chiết xuất từ các hạt Robusta rang, có vị đắng đặc trưng.

"Cái khó là hương dầu cà phê thường bay rất nhanh, đôi khi chỉ 5-10 giây sau không còn mùi thơm. Do đó, chúng tôi phải điều chỉnh công thức nhiều lần, rất tốn thời gian mới có thể lưu giữ hương lâu", ông cho hay.

Tương tự, để tạo khác biệt với dòng trà đã rang (dried teas), matcha của một số thương hiệu có tiếng, đội ngũ d'Annam chọn trà xanh tươi từ những vùng nổi tiếng nhất Việt Nam. Họ mất nhiều thời gian sắp xếp mùi hương - từ phần lá trà non, cọng già đến nước, tái hiện mùi trà đặc trưng, hoàn chỉnh.

Thương hiệu chọn ngôn ngữ thiết kế tối giản, hướng đến tinh thần "calmness" (an nhiên). Mỗi sản phẩm được đặt trong hộp giấy, không in nhãn hiệu. Đơn vị chủ trương loại bỏ nhựa khỏi quy trình đóng gói, thay vào đó ưu tiên vật liệu tái chế 100%. Ông Nick Hoang cho hay: "Mọi thứ được cắt giảm tối đa, giúp người dùng có cảm giác an nhiên khi dùng nước hoa. Hình minh họa trên bao bì do họa sĩ Việt thực hiện".

Nước hoa tôn vinh lá trà xanh.

Hiện d'Annam tập trung thị trường trong nước và xuất khẩu Mỹ, bán trực tiếp qua website. Thời gian tới, bộ sưu tập có mặt trên Amazon, tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng. Tiếp đó, đơn vị sẽ hợp tác với các nhà phân phối châu Á như Nhật, Hàn, Thái Lan...

"Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế: d'Annam, thương hiệu nước hoa nghệ thuật từ Việt Nam. Mỗi sản phẩm một tác phẩm nghệ thuật, câu chuyện đẩy cảm xúc gói gọn trong mùi hương", CEO Nick Hoang nói thêm.

Thi Quân

Ảnh: d'Annam