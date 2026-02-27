Thứ sáu, 27/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ sáu, 27/2/2026, 20:29 (GMT+7)

Nước Đông Nam Á nào có tỷ lệ béo phì cao nhất?

Nước Đông Nam Á nào có tỷ lệ béo phì cao nhất?

Hơn 32% dân số nước này mắc béo phì, cao nhất ở Đông Nam Á. Bạn có biết đó là nước nào?

Dương Tâm

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×