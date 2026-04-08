Nước đổ như thác trong nhà ga sân bay lớn nhất Indonesia

Mưa lớn kéo dài làm thủng mái nhà ga tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, nước đổ xuống như thác khiến hành khách hoảng loạn, nhiều chuyến bay bị gián đoạn.

Sự cố xảy ra vào ngày 6/4 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta sau nhiều ngày mưa xối xả. Video từ hiện trường cho thấy phần mái che bị rách toạc, tạo thành một lỗ hổng lớn khiến lượng nước khổng lồ đổ thẳng xuống khu vực phòng chờ.

Dòng nước với lực chảy mạnh đã tràn qua các hàng ghế chờ và khu vực đặt tivi. Một phần vật liệu ốp trần bị bong tróc, treo lơ lửng trong khi nước tiếp tục dội xuống. Tại các cổng lên máy bay, nước ngập đến mắt cá chân khiến hành khách phải vội vã di chuyển để tìm chỗ đứng.

Đại diện sân bay cho biết sự cố diễn ra trong khoảng 5 phút. Vụ việc khiến 12 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh và 28 chuyến khác bị chậm giờ.

"Các nhân viên vận hành sân bay đã ngay lập tức xử lý, bao gồm việc dọn dẹp và phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát ngay sau đó", người phát ngôn sân bay chia sẻ với truyền thông địa phương. Cơ quan chức năng khẳng định hoạt động của sân bay vẫn diễn ra an toàn.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, nằm tại thành phố Tangerang, vùng đô thị Jakarta, là sân bay lớn nhất và bận rộn nhất Indonesia, đồng thời thuộc nhóm nhộn nhịp hàng đầu Đông Nam Á.

Video: Lindaland

Công trình được đưa vào khai thác từ năm 1985, đặt theo tên hai nhân vật lịch sử quan trọng của Indonesia là Tổng thống đầu tiên Sukarno và Phó tổng thống Mohammad Hatta. Sân bay hiện đóng vai trò cửa ngõ quốc tế chính của thủ đô Jakarta, kết nối Indonesia với hơn 60 điểm đến trong và ngoài khu vực. Nhà ga T3 tại sân bay với công suất thiết kế 25 triệu hành khách một năm, chính thức đưa vào hoạt động năm 2016.

Cùng ngày, tại Anh, sân bay Birmingham cũng phải sơ tán khẩn cấp nhà ga phía bắc do có khói tại khu vực hành lý và nhập cảnh. Nhiều đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Một số nhân chứng mô tả khu vực này nồng nặc mùi hóa chất và khói mù mịt.

Các hành khách đã đáp xuống sân bay được yêu cầu ngồi yên trên máy bay để đảm bảo an toàn trong khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Tuấn Anh (Theo The Sun)