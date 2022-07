Nước cờ xuất sắc của Quang Liêm

Thụy SĩNước thí hậu của Lê Quang Liêm trong ván thắng nhà vô địch cờ nhanh thế giới Nodirbek Abdusattorov hôm 15/7 được giới chuyên môn đánh giá xuất sắc.

Quang Liêm (trái) trong ván đấu nhà vô địch cờ nhanh thế giới 2021 Abdusattorov, ở Biel Grandmaster hôm 15/7. Ảnh: BCF

Sau khi thua Gukesh Dommaraju ở ván đầu, Abdusattorov cầm quân trắng ở ván thứ hai và quyết thắng Quang Liêm. Kỳ thủ Uzbekistan quyết định thí mã ở thế phức tạp tại trung cuộc, nước cờ này bị đánh giá là sai lầm. Nhưng Quang Liêm cần phải tính toán chính xác để tìm ra nước cờ duy nhất giúp anh thắng.

Thế cờ sau 41.Kh1. Đen phải tìm ra được nước duy nhất thắng Qh6.

Theo trực giác của các kỳ thủ, nước hậu h6 không dễ nhận ra, bởi Đen sẽ phải mất hậu sau khi Trắng chiếu mã f6. Nước cờ được tính đến đầu tiên trong thế cờ này đơn giản là lấy mã bắt xe. Nhưng sau đó Trắng có thể cầm hoà bằng nước chiếu bất biến.

Quang Liêm cho rằng anh gặp may khi thời điểm quan trọng này là nước 41, ngay sau khi hai bên được cộng thêm 50 phút suy nghĩ. Nhờ đó, kỳ thủ số một Việt Nam dành nhiều thời gian để tính toán các phương án. "Ban đầu tôi tính dùng mã bắt xe, hoặc đẩy tốt xuống e3", anh nói sau trận. "Có lẽ tôi mất tới 20 phút cho các phương án này. Tôi chỉ nhìn thấy nước hậu h6 ở vài phút trước khi đi. Tôi sẵn sàng thí hậu, và không thấy Trắng có cửa nào thoát thua".

Tạp chí cờ vua lâu đời nhất Pháp Europe Echecs đánh giá nước hậu h6 của Quang Liêm nhận được hai dấu chấm than. Khi giới chuyên môn bình luận ván đấu cờ vua, một dấu chấm than tượng trưng cho nước cờ hay, còn hai dấu chấm than có nghĩa nước cờ xuất sắc.

Sau khi thí hậu, Đen vẫn có nhiều phương án tấn công và doạ chiếu hết vua trắng. Vị trí của vua trắng quá bất lợi khiến Abdusattorov không có cơ hội tận dụng sức mạnh của hậu.

Ngay trước khi bị bắt lại hậu ở nước 46, thần đồng Uzbekistan đầu hàng. Nước cờ xuất sắc đưa Quang Liêm trở lại đỉnh bảng Biel Grandmaster, với 1,5 điểm nhiều hơn người đứng thứ hai Andrey Esipenko. Kỳ thủ 31 tuổi nói rằng anh hài lòng với màn trình diễn thời gian qua.

Ở vòng ba cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm trở lại cầm quân trắng, gặp thần đồng Ấn Độ Gukesh. Nếu thắng Quang Liêm, Gukesh sẽ chạm mốc Siêu đại kiện tướng dù mới 16 tuổi.

Xuân Bình