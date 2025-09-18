Nước chảy xiết, tài xế dừng ôtô chắn cho dòng xe máy qua

Đồng NaiMưa lớn gây ngập nhiều đường ở Biên Hòa, nhiều ôtô dừng lại chắn dòng nước xiết để xe máy đi qua an toàn.

Chiều 18/9, mưa lớn đổ xuống TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu cũ khiến nhiều khu vực ngập nặng.

Trên đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, nước từ các hẻm tràn ra, dồn xuống mặt đường tạo dòng chảy mạnh. Độ dốc lớn giữa khu dân cư và mặt đường khiến nước đổ xiết, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Dòng xe chặn nước xiết cho xe máy đi qua Dòng xe chặn nước chảy xiết trên đường Đồng Khởi. Video: Xuân Quang

Tại ngã ba Trảng Dài, nước dâng gần nửa mét, nhiều xe máy không dám chạy qua. Một số tài xế xe tải, xe ben dừng ngay giữa đường, làm "lá chắn" chặn dòng nước, giảm tốc độ chảy, giúp xe máy qua lại an toàn.

Khoảng nửa giờ sau, khi mưa ngớt, nước rút nhanh, giao thông trở lại bình thường.

"Khu vực này cứ mưa lớn là nước từ hẻm chảy ra xiết, nhiều người té ngã, xe máy bị cuốn trôi, bà con phải chạy ra cứu giúp", anh Nguyễn Văn Thương, người dân sống gần đó, nói.

Ngoài Đồng Khởi, nhiều tuyến đường ở Biên Hòa như quốc lộ 1, Nguyễn Ái Quốc, ngã ba Phát Triển cũng ngập cục bộ, gây khó khăn cho phương tiện.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, trong 24 giờ qua, tỉnh có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận: Long Thành 73 mm, Bình Sơn 29 mm, Đăk Lua 17 mm. Ba ngày tới, dự báo tỉnh còn mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-110 mm, có nơi trên 110 mm.

Phước Tuấn