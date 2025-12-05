Nước biển xuất hiện hai màu kéo dài hàng chục km

Cà MauDọc đê biển Tây ở huyện Trần Văn Thời cũ, nước biển xuất hiện hai màu xanh và nâu đỏ cách bờ 100-200 m, do nước ngọt từ kênh nội đồng xả ra.

Khoảng hai tháng nay, hiện tượng xuất hiện từng đợt tại các xã Đá Bạc, Trần Văn Thời và Khánh Hưng. Lằn ranh giữa hai màu nước chạy song song bờ biển, kéo dài hàng chục km.

Nước biển có hai màu xanh và nâu đỏ ở khu vực ven biển huyện Trần Văn Thời cũ. Ảnh: An Minh

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết mùa mưa trùng thời điểm sạ lúa, người dân xả nước nội đồng ra kênh rạch, các cống thủy lợi đồng loạt mở để giảm áp lực. Nước ngọt chảy mạnh ra biển tạo độ chênh lệch, đẩy lớp nước mặn ra xa, hình thành hai mảng màu rõ rệt.

Theo lãnh đạo xã Đá Bạc, đây là hiện tượng tự nhiên, không phải ô nhiễm môi trường, và thường chấm dứt vào cuối tháng. Khu vực có gần 10 cống thủy lợi kết nối nội đồng với biển.

Nước biển chia hai màu hàng chục km Nước biển chia làm hai màu rõ rệt ở Cà Mau. Clip: Người dân cung cấp

Người dân địa phương cho biết nước từ vùng ngọt hóa U Minh Hạ có nhiều phèn và phù sa nên mang màu nâu đỏ đặc trưng. Khi gặp nước mặn, hai dòng không hòa trộn ngay khiến đường ranh kéo dài.

