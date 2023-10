Nước biển chia hai màu

Hà TĩnhNước biển ở khu vực cầu Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, chia thành hai màu vàng đục và xám, nguyên nhân những ngày qua địa bàn xảy ra mưa lớn.

Chiều 18/10, tại cầu Cửa Nhượng, giáp ranh xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, eo biển dài hơn 3 km, tính từ trong bờ ra khoảng 700 m xuất hiện nước màu vàng đục, nhiều chỗ nổi bọt trắng. Từ vị trí này ra ngoài khơi nước màu xám, xung quanh vẫn có tàu thuyền qua lại.

Nước chia hai màu tại eo biển đoạn qua cầu Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, chiều 18/10. Ảnh: Đức Hùng

Theo người dân địa phương, vùng biển xuất hiện hai màu nước từ hôm qua, nhưng còn mờ. Đến chiều nay, hai màu nước rõ ràng hơn. Nhiều bạn trẻ đã đứng trên cầu Cửa Nhượng chụp ảnh mặt nước, quay video đăng lên mạng xã hội.

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến biển hai màu nước. Điều khiển thiết bị máy bay không người lái chụp từ trên cao xuống tạo nên những khung hình rất khác lạ", anh Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, nói.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Lĩnh, cho biết cơ quan chuyên môn nhận định những ngày qua địa bàn xuất hiện mưa lớn, nước màu vàng đục từ trong đất liền đổ ra biển gặp vùng nước sâu khiến mặt biển có hai màu.

"Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, không phải do ô nhiễm môi trường", ông Hùng nói.

Vùng biển cầu Cửa Nhượng xuất hiện hai màu nước. Ảnh: Đức Hùng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông trên cao, miền Trung mưa to từ ngày 10/10, đến 13/10 gây ngập nặng ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, sau đó đến Quảng Nam. Mưa lũ làm 2 người chết, hơn 7.000 người dân phải sơ tán. Hà Tĩnh mưa lớn tại một số huyện, vùng biển gió to, sóng mạnh.

Đức Hùng