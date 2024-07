Nunez lên khán đài ẩu đả với CĐV Colombia

MỹSau khi thua Colombia 0-1 tại bán kết Copa America 2024, tiền đạo Darwin Nunez cùng nhiều cầu thủ của Uruguay đã lao lên khán đài đánh nhau với CĐV.

Theo EPSN, Colombia như được thi đấu trên sân nhà, khi 90% trong 70.644 người có mặt trên sân Bank of America là CĐV của họ.

Người hâm mộ Uruguay lọt thỏm giữa "rừng" áo vàng ở bốn phía khán đài, nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Sau khi trọng tài người Mexico César Ramos thổi còi mãn cuộc, một số CĐV của Uruguay đã gây hấn và ném đồ uống về phía Colombia. Điều này châm ngòi cho cuộc xung độ sau đó.

Nunez (giữa) trèo lên khán đài tham gia hỗn chiến với các CĐV Colombia. Ảnh: AFP

Khi nhìn thấy người thân bị tấn công, Nunez cùng nhiều cầu thủ Uruguay lao lên một khu vực khán đài dành cho CĐV Colombia. Tiền đạo trị giá 110 triệu USD của Liverpool hung hăng hơn cả, và đã đấm trúng một CĐV mặc áo tuyển Colombia. Jose Gimenez, Ronald Araujo, Maximiliano Araujo và Sebastian Caceres cũng có mặt nhưng không rõ có tấn công ai không.

Hơn 10 phút sau, các nhân viên an ninh mới can thiệp và ổn định tình hình. Ban tổ chức Bank of America cũng yêu cầu CĐV rời sân. Khoảng 100 CĐV Uruguay và các nhân viên liên đoàn được giữ lại sân hơn 20 phút sau trận để đảm bảo an toàn, trong khi người hâm mộ Colombia đổ ra đường mừng chiến thắng.

Ở cuộc phỏng vấn sau đó, đội trưởng Uruguay Jose Maria Gimenez cho biết một số CĐV quá chén đã châm ngòi ẩu đả, còn các cầu thủ chỉ cố gắng bảo vệ gia đình và người thân. Anh cũng bất bình khi sân Bank of America không bố trí lực lượng an ninh để nhanh chóng giải quyết sự cố.

"Hãy để tôi nói điều gì đó trước khi bị ngắt lời vì họ không muốn tôi nói bất cứ điều gì về những gì đang xảy ra nhưng đây là một thảm họa", trung vệ 29 tuổi phẫn nộ. "Hãy cẩn thận, gia đình chúng tôi đang ở trên khán đài, có những đứa trẻ sơ sinh. Đây là thảm họa, không có nhân viên an ninh, cảnh sát và chúng tôi phải bảo vệ gia đình".

HLV Uruguay Marcelo Bielsa thì cho biết ông vào phòng thay đồ ngay sau trận và không nắm rõ về sự cố này. "Khi đó, tôi đã vào phòng, còn các cầu thủ Uruguay tri ân sự ủng ủng hộ của người hâm mộ Uruguay", nhà cầm quân 68 tuổi nói.

Gia đình các cầu thủ Uruguay sau đó được hộ tống ra khỏi sân bằng lối đi khác. LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng thông báo đang điều tra sự việc.

Trận đấu giữa Uruguay và Colombia diễn ra căng thẳng với loạt tình huống xấu chơi, đỉnh điểm là việc hậu vệ Colombia Daniel Munoz đánh cùi chỏ với Manuel Ugarte và phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay cuối hiệp một. Dù đá thiếu người, Colombia vẫn thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu đập đất của Jefferson Lerma.

James Rodriguez và các đồng đội sẽ gặp Argentina ở chung kết tại sân Hard Rock, Florida sáng 15/7, giờ Hà Nội. Trước đó một ngày, Uruguay gặp Canada ở trận tranh giải Ba.

