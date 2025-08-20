Number 1 trao hơn 9,5 tỷ đồng, tìm khách hàng trúng giải lớn

Number 1 trao hơn 866.668 giải với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng, đồng thời tìm chủ nhân các giải nhất, nhì, ba... chưa liên hệ nhận thưởng.

Chương trình khuyến mại "Tiếp năng lượng, bền đam mê" diễn ra từ ngày 5/5 đến 2/8, với tổng giá trị 10 tỷ đồng, thu hút hơn 1,5 triệu lượt người tham gia, gần 900.000 giải thưởng được trao.

Trong đó, có 30 mã code trúng 3 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba và 9 giải tư. Nhãn cho biết đang liên lạc để làm thủ tục trao thưởng cho hai khách hàng trúng giải nhất, 4 khách hàng trúng giải nhì, một khách hàng trúng giải ba và một khách hàng trúng giải tư. Hiện, ban tổ chức tiếp tục liên hệ với 22 người trúng các giải thưởng giá trị từ 10,9 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Chương trình khuyến mãi của Nước tăng lực Number 1 thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Number 1

Ban tổ chức cho biết suốt ba tháng hè, chương trình khuyến mại của Number 1 không chỉ giúp hàng triệu người có thêm năng lượng, bền với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm vui của người mẹ tại xứ Thanh may mắn có tiền trả nợ; người cha làm công nhân nơi núi rừng biên giới Kon Tum (cũ) có thêm tiền lo cho con trước thềm năm học mới; niềm hạnh phúc của anh nông dân xứ Quảng có thêm iPad Air để kết nối công nghệ, phát triển nghề nông; hay nụ cười rạng rỡ của một tài xế tại Đồng Nai có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

"Mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười và niềm hạnh phúc của từng khách hàng là động lực để nhãn hàng triển khai các chương trình khuyến mại', đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày với Nước tăng lực Number 1. Ảnh: Number 1

Trong số những người trúng giải, chị Trịnh Thị Ngọc (xã Yên Phú, Thanh Hóa) là người may mắn nhận giải Nhất trị giá 50 triệu đồng từ chương trình. Chị chia sẻ khi nhận được 50 triệu đồng, sẽ khao đồng nghiệp một chầu Nước tăng lực Number 1 để mọi người thêm năng lượng, tỉnh táo làm việc. Chị dự định biếu bố mẹ, anh chị em mỗi người một chút chia sẻ may mắn. "Số tiền còn lại tôi dùng trả nợ tiền xây nhà còn đang thiếu", chị nói.

Là công nhân may khoán để kiếm thêm thu nhập, chị Ngọc và nhiều đồng nghiệp luôn làm xuyên trưa. Mỗi khi buồn ngủ, chị và mọi người thường uống Nước tăng lực Number 1 cho tỉnh táo, tham gia chương trình và may mắn trúng giải lớn.

Chị Trịnh Thị Ngọc trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ tiếp năng lượng để tỉnh táo làm việc mỗi ngày với Number 1. Ảnh: NVCC

Người tiếp theo nhận giải thưởng lớn nhất của chương trình là Lê Thị Ngọc Trang (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Gia, An Giang). Trang cho biết: "Em và chồng rất vui khi trúng tới 50 triệu đồng bởi không ngờ chỉ uống chai nước mà lại có thể dễ dàng trúng số tiền lớn".

Nước tăng lực Number 1 còn là thức uống yêu thích của cô gái trẻ từ nhiều năm qua bởi hương vị thơm ngon, hợp gu. Trang kể. Cô dự tính khi nhận được tiền thưởng sẽ lấy thêm các mặt hàng khác về bán.

Lê Thị Ngọc Trang vui mừng khi trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Nước tăng lực Number 1. Ảnh: NVCC

Number 1 trao hơn 9,5 tỷ tiền thưởng

Hải My