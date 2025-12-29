Number 1 kể chuyện người trẻ giữ đam mê trong TVC

Ra mắt tháng 12, TVC "Tiếp năng lượng - Bền đam mê" của Number 1 khắc họa những người trẻ bền bỉ theo đuổi mục tiêu cá nhân giữa áp lực mưu sinh.

Thay vì xây dựng hình ảnh thành công rực rỡ hay những khoảnh khắc chiến thắng, TVC của Nước tăng lực Number 1 chọn cách tiếp cận đời thường, ghi lại những lát cắt quen thuộc của những người đang âm thầm nuôi dưỡng đam mê song song với trách nhiệm cuộc sống.

Thông điệp "Tiếp năng lượng - Bền đam mê" được thể hiện qua hình ảnh những người trẻ không từ bỏ lựa chọn của mình, dù hành trình ấy không dễ dàng.

Thanh Vil và câu chuyện theo đuổi đam mê trống xuất hiện trong TVC của Number 1. Ảnh: Number 1

Một trong những nhân vật xuất hiện trong TVC là Thanh Vil (28 tuổi, TP HCM), chàng trai đam mê trống. Tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cụ tại một trường cao đẳng ở Bến Tre, Thanh gắn bó với trống từ nhỏ và bắt đầu biểu diễn tại các quán cà phê từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật không đủ để trang trải cuộc sống, buộc anh phải tìm thêm nhiều công việc khác nhau.

Ban ngày, Thanh làm kỹ sư máy tính tự do, tranh thủ nhận thêm việc giao hàng để có thu nhập ổn định. Đêm xuống, sau khi hoàn thành công việc mưu sinh, anh quay về với bộ trống quen thuộc. Với chàng trai trẻ, mỗi buổi tập hay biểu diễn không chỉ là để giữ nghề mà còn là cách duy trì năng lượng tinh thần, tiếp tục theo đuổi đam mê đã gắn bó từ thuở thiếu niên.

Hình ảnh Thanh trong TVC không được xây dựng như một nghệ sĩ hào nhoáng, mà là một người trẻ bình thường, xoay xở giữa nhiều vai trò để bảo vệ lựa chọn của mình. Những nhịp trống vang lên đều đặn trong màn đêm trở thành biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ trên hành trình nhiều thử thách.

Thanh Vil duy trì nhiều công việc để có đủ tài chính theo đuổi đam mê âm nhạc của mình và luôn "tiếp năng lượng" với Number 1 khi mệt mỏi. Ảnh: Number 1

Ở một bối cảnh khác, TVC khắc họa câu chuyện của Hải Yến (23 tuổi, TP HCM), nữ tay đua trẻ theo đuổi đam mê tốc độ. Trên đường đua, Yến không chỉ đối mặt với những khúc cua gắt, tốc độ cao và rủi ro chấn thương, mà còn phải vượt qua định kiến dành cho phụ nữ trong môn thể thao vốn được xem là khắc nghiệt.

Những lần ngã xe, chấn thương hay áp lực từ xung quanh không khiến cô gái trẻ dừng lại. Ngược lại, mỗi lần đứng dậy, cô tiếp tục bước lên đường đua với tinh thần quyết liệt hơn. Với Yến, giới hạn không nằm ở tốc độ hay thể lực mà ở việc con người có cho phép mình chọn bỏ cuộc hay không.

Nhân vật nữ tay đua Hải Yến gây ấn tượng và truyền cảm hứng với tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt. Ảnh: Number 1

Hai hành trình khác nhau, hai nhịp sống không trùng lặp nhưng Thanh Vil và Hải Yến cùng gặp nhau ở một điểm chung: dám chọn con đường riêng và kiên trì đi đến cùng. Trong TVC, từng nhịp trống chắc gọn của Thanh và từng vòng đua mạnh mẽ của Yến được đặt cạnh nhau như hai cách thể hiện của cùng một tinh thần bền bỉ.

Theo Number 1, đây cũng là hình ảnh đại diện cho thế hệ người lao động trẻ hiện nay - những người không ngừng xoay xở giữa công việc, trách nhiệm cá nhân và khát vọng riêng. Họ có thể không xuất hiện trên sân khấu lớn hay bục vinh quang nhưng vẫn tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hải Yến cũng chọn Number 1 để "tiếp sức" khi gặp khó khăn, vấp ngã. Ảnh: Number 1

Ra mắt vào thời điểm cuối năm khi nhiều người đối diện với áp lực công việc, tài chính và những mục tiêu dang dở, TVC của Number 1 gợi nhắc "năng lượng không chỉ cần cho một ca làm việc hay một chặng đường ngắn. Đó còn là nguồn lực giúp con người tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, giữ vững tinh thần và không rời bỏ đam mê giữa những bộn bề thường nhật".

Thông qua câu chuyện của Thanh Vil, Hải Yến và nhiều nhân vật khác, Number 1 tiếp tục đồng hành cùng người lao động Việt Nam, hướng tới việc tiếp thêm năng lượng thể chất một cách bền bỉ, đồng thời khơi dậy tinh thần không ngại thử thách. Khi đam mê được tiếp sức đúng lúc, hành trình phía trước dù dài hay nhiều trở ngại vẫn có thể được tiếp tục với niềm tin rõ ràng hơn vào chính mình.

Number 1 kể chuyện người trẻ giữ đam mê trong TVC TVC "Tiếp năng lượng - Bền đam mê" cùng hai bạn trẻ Thanh Vil và Hải Yến của Number 1.

