'Núi tiền thưởng' cho nữ sinh đỗ Đại học Thanh Hoa gây tranh cãi

Trung QuốcThưởng một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho nữ sinh đỗ Đại học Thanh Hoa, một trường trung học tư thục gây tranh cãi.

Đầu tháng 8, trường Quốc tế Dajiang tại thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khóa 2025. Nhiều em được trao thưởng vì đỗ đại học, mức tiền căn cứ ngôi trường mà các em sẽ theo học.

Trong đó, một nữ sinh họ Lou, trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, được trao một triệu nhân dân tệ. Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, top 12 thế giới, theo bảng xếp hạng THE.

Trường gây chú ý khi xếp tiền thành chồng cao trên sân khấu, kèm biểu ngữ đỏ in rõ số tiền.

"Trường đặt tiền lên một chiếc ghế, xếp chồng như ngọn đồi nhỏ. Tôi thực sự choáng khi nhìn thấy cảnh đó", một người có mặt kể lại.

"Tôi rất ghen tị với cô bé này, mới ít tuổi mà đã sở hữu một triệu nhân dân tệ", một người khác nói.

Trường Quốc tế Dajing trao thưởng tiền mặt cho học sinh đỗ Thanh Hoa. Ảnh: Jiupai News

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh luận. Một số tỏ ra ngưỡng mộ, trong khi nhiều ý kiến chỉ trích nhà trường phô trương và gieo vào học sinh tư duy học tập gắn liền với lợi ích vật chất.

Ngoài Lou, những học sinh trúng tuyển Đại học Chiết Giang và Đại học Hong Kong mỗi em nhận 150.000 nhân dân tệ (550 triệu đồng). Thí sinh đỗ Đại học Nông nghiệp Hoa Trung nhận 10.000 nhân dân tệ (36,6 triệu đồng).

Khoản thưởng bằng tiền mặt này khiến Sở Giáo dục thành phố Quý Cảng phải can thiệp vì không đúng quy định.

"Chúng tôi đã yêu cầu trường Dajiang chấm dứt hành động này", một quan chức giấu tên nói với Jiupai News hôm 12/8, cho biết chính quyền thành phố không khuyến khích các trường công khai thành tích thi đại học của học sinh.

Ông Chen Zhiwen, Ủy viên tại Hiệp hội chiến lược phát triển giáo dục Trung Quốc, nhấn mạnh Bộ Giáo dục đã nhiều năm chấn chỉnh và xử lý các hành vi tương tự.

"Điều cần suy nghĩ là vì sao các trường vẫn chấp nhận mạo hiểm để làm trái quy định như vậy. Đằng sau đó là sự thổi phồng quá mức giá trị của cái gọi là nguồn lực giáo dục chất lượng cao", ông nói.

Theo đại diện trường Dajing, mức thưởng căn cứ xếp hạng các đại học, được điều chỉnh từng năm. Năm 2022, mức thưởng cho học sinh đỗ Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh là 500.000 nhân dân tệ. Thí sinh trúng tuyển các trường tầm trung nhận khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Ông Xiong Bingqi, chuyên gia tại Thượng Hải, cho rằng chính sách thưởng của trường này chỉ là chiêu marketing để quảng bá và thu hút học sinh giỏi.

"Nhà trường không nên gieo vào đầu học sinh suy nghĩ vụ lợi rằng học tập sẽ đem lại nguồn lợi ích tài chính lớn", ông nói trên Beiijng News.

Theo ông, các trường cần quan tâm đến sự phát triển lâu dài và định hướng học sinh xây dựng kế hoạch học tập, cũng như cuộc sống riêng của mình.

Kỳ thi đại học của Trung Quốc (Gaokao) từ lâu đã được xem là khốc liệt bậc nhất thế giới. Thí sinh phải hoàn thành các bài thi bao: tiếng Anh, tiếng Trung, Toán, một môn tự chọn chính (Vật lý hoặc Lịch sử) và hai môn bổ sung (chọn từ Hóa học, Địa lý, Khoa học chính trị và Sinh học). Tổng điểm là 750.

Năm 2025, kỳ thi quy tụ khoảng 13,35 triệu thí sinh, giảm nhẹ so với mức kỷ lục 13,42 triệu của năm ngoái. Số đỗ vào hai đại học hàng đầu là Thanh Hoa và Bắc Kinh được cho chỉ khoảng 0,05%.

Huyền Trang (theo SCMP, Jxnews, Jiupai News)