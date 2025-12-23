Núi mỡ 100 tấn làm tắc cống London

AnhCông ty thoát nước cho hay thủ phạm làm tắc hệ thống cống ở phía đông London là khối chất béo, dầu, mỡ đông đặc nặng khoảng 100 tấn.

Công ty cấp thoát nước Thames Water ngày 22/12 thông báo phát hiện khối chất béo tích tụ khổng lồ tích tụ trong 100 m ống cống và có thể mất nhiều tuần mới dọn sạch được núi mỡ này.

"Đây là điều sẽ xảy ra khi chất béo, dầu mỡ và khăn giấy ướt trôi xuống cống. Chúng không biến mất mà tích tụ lại và gây thiệt hại nghiêm trọng", Tim Davies, trưởng bộ phận vận hành cống thải khu vực phía bắc London, nói.

"Chi phí để khơi thông các điểm tắc và sửa chữa cống rãnh lên tới hàng chục triệu bảng mỗi năm. Số tiền này cuối cùng cũng từ túi khách hàng mà ra", ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi người dân hãy suy nghĩ kỹ về những gì họ đổ xuống bồn rửa bát trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Khối mỡ kéo dài 100 m trong đường ống cống London. Ảnh: BBC

Theo công ty Thames Water, cư dân chưa bị ảnh hưởng vì đường ống cống chỉ bị tắc một phần. Khối mỡ này được đặt tên là "cháu" của khối mỡ Whitechapel năm 2017 nặng 130 tấn và dài hơn 250 m. Đây là một trong những khối mỡ lớn nhất từng được phát hiện trong đường ống cống của thành phố và mẫu vật được trưng bày tại bảo tàng London.

Tình trạng tắc cống ở London thường xảy ra vào tháng 12 và tháng 1, sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Công ty kêu gọi người dân hãy vét sạch thức ăn thừa trên đĩa, sử dụng lưới lọc bồn rửa và tránh đổ thực phẩm dạng lỏng như nước sốt thịt hoặc kem xuống cống.

Hồng Hạnh (Theo BBC)