Một núi lửa ở vùng đông bắc Ethiopia phun trào sau gần 12.000 năm ngủ yên, tạo ra cột khói bụi khổng lồ cao tới 14 km.

Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa (VAAC) Toulouse cho biết một vụ phun trào lớn và dữ dội đã xảy ra tại núi lửa Hayli Gubbi ở vùng Afar, phía đông bắc Ethiopia, vào khoảng 8h30 ngày 23/11.

VAAC đã đưa ra nhiều cảnh báo trong suốt cả ngày khi cột khói bụi lan rộng khắp khu vực, ban đầu bay lên độ cao khoảng 3 km so với mực nước biển và sau đó đạt khoảng 14 km ở giai đoạn mạnh nhất của vụ phun trào.

Cột khói bốc lên từ núi lửa Hayli Gubbi nhìn từ xa. Ảnh: X/@iluminnatii

Đến tối cùng ngày, VAAC xác nhận núi lửa đã ngừng phun trào nhưng tro bụi còn sót lại ở độ cao khoảng 5-6 km vẫn tiếp tục trôi dạt trên bầu trời Ethiopia.

Núi lửa Hayli Gubbi cao khoảng 500 m so với mực nước biển, nằm trong Thung lũng Đứt gãy, khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau. VAAC cho biết những đám mây tro bụi từ núi lửa đã bay qua Yemen, Oman, Ấn Độ và miền bắc Pakistan.

Chương trình Núi lửa Toàn cầu thuộc Viện Smithsonian, trụ sở tại Mỹ, cho hay núi lửa Hayli Gubbi đã ngủ yên trong suốt 12.000 năm qua.

Núi lửa Ethiopia phun trào sau gần 12.000 năm Khói dày đặc bốc lên từ núi lửa Hayli Gubbi trong vụ phun trào ngày 23/11. Video: X/@InsightRadarX

Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại lớn tại các khu dân cư gần núi lửa, nhưng việc tro bụi phát tán trên diện rộng làm dấy lên những mối lo ngại tiềm ẩn đối với các cộng đồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Watchers)